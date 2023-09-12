زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

وانتقد دول الاتحاد الأوروبي التي يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.