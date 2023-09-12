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زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

9/12/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بـ"القيم".
وقال زيلينسكي: "العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا".

وانتقد دول الاتحاد الأوروبي التي يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.

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