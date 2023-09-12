زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا

زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا
التاريخ
9/12/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- اتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بـ"القيم".
وقال زيلينسكي: "العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا".
وانتقد دول الاتحاد الأوروبي التي يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.
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