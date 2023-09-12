((حرب المناخ والبيئة)) بين الطبيعة ويد الإنسان!

{ ‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬غضب‭ ‬الطبيعة‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬البعض؟‭! ‬أم‭ ‬هو‭ (‬العبث‭ ‬بالطبيعة‭) ‬كما‭ ‬يشير‭ ‬البعض‭ ‬الآخر؟‭! ‬وهل‭ ‬كثرة‭ ‬الزلازل،‭ ‬وخلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬بزلزال‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬وسوريا‮»‬‭ ‬المدمر‭ ‬والكارثي‭ ‬ليخطو‭ ‬بعدها‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬فيدّمر‭ ‬بكارثية‭ ‬أخرى‭ ‬أماكن‭ ‬في‭ ‬‮«‬المغرب‮»‬،‭ ‬وليعقب‭ ‬هذا‭ ‬الزلزال‭ ‬‮«‬عاصفة‭ ‬دانيال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬مدن‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬ليبيا،‭ ‬ولتعلن‭ ‬مدينة‭ ‬‮«‬درنة‮»‬‭ ‬مدينة‭ ‬منكوبة،‭ ‬وحيث‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬2000‭ ‬ضحية‭ ‬وآلاف‭ ‬المفقودين‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭! ‬فيما‭ ‬العاصفة‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬تشدّ‭ ‬الرحال‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬مصر‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬بدأت‭ ‬الإثنين‭ ‬الماضي‭ ‬بأمطار‭ ‬رعدية‭ ‬ورمال‭! ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬اليوم‭ ‬أيضًا‭ ‬بدايات‭ ‬هزّات‭ ‬أرضية‭ ‬شملت‭ ‬أجزاء‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬يعلن‭ ‬‮«‬بركان‭ ‬كيلاويا‮»‬‭ ‬ثورانه‭ ‬في‭ ‬هاواي‭! ‬وأخبار‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬البيئة‭ ‬والمناخ،‭ ‬تتوالى‭ ‬وتنتقل‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭! ‬ليكون‭ ‬العنوان‭ ‬هو‭ ‬الفوضى‭ ‬المناخية‭!‬

{ ‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬تنبؤات‭ ‬المتنبئين،‭ ‬الاستباقية‭! ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬كتبنا‭ ‬عنه‭ ‬بالأمس‭ ‬العالم‭ ‬الهولندي‭ ‬‮«‬فرانك‭ ‬هوغريتيس‮»‬‭ ‬وتوقعات‭ ‬‮«‬ليلى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‮»‬،‭ ‬ولكأن‭ ‬بيدهم‭ ‬روزنامة‭ ‬‮«‬الزلازل‭ ‬والكوارث‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستحدث‭! ‬يفكر‭ ‬المرء‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يحل‭ ‬هؤلاء‭ ‬محلّ‭ ‬‮«‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬والزلازل‮»‬‭ ‬لربما‭ ‬يتم‭ ‬مع‭ ‬توقعاتهم‭ ‬تدارك‭ ‬الأضرار‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬والأمكنة؟‭! ‬إنها‭ ‬ميلودراما‭ ‬‮«‬الفوضى‭ ‬المناخية‮»‬‭ ‬المتصاعدة،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يتحدث‭ ‬وبقوة‭ ‬وبرصد‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬على‭ ‬المناخ‭ ‬سواء‭ ‬‮«‬مشروع‭ ‬الشعاع‭ ‬الأزرق‮»‬‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ونموذجه‭ ‬يسبق‭ ‬الزلازل‭ ‬اليوم‭! ‬ومشروع‭ ‬رشّ‭ ‬سماوات‭ ‬العالم‭ ‬بمادة‭ ‬‮«‬الكيمتريل‮»‬‭ ‬المطعمة‭ (‬بنانو‭ ‬المواد‭ ‬الكيماوية‭) ‬وأخرى‭ ‬بالفيروسات‭! ‬لتشير‭ ‬آلية‭ ‬الربط‭ ‬تلك‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تجريبه‭ (‬مناخيًا‭ ‬وبيئيًا‭) ‬إلى‭ (‬إحداث‭ ‬متغيرات‭ ‬متعمدة‭) ‬في‭ ‬المناخ‭ ‬والطبيعة‭ ‬وتفجيرات‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬وتحت‭ ‬المحيطات‭ ‬والبحار‭! ‬وللطرافة‭ ‬هناك‭ (‬أفلام‭ ‬هوليوودية‭) ‬تتحدث‭ ‬بالتفصيل،‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬المناخ،‭ ‬وإحداث‭ ‬الفجوات‭ ‬والتردّدات‭ ‬الكهرومغناطيسية‭!‬،‭ ‬ليشير‭ ‬الآخر‭ ‬بحقيقة‭ ‬أن‭ ‬الطبيعة‭ ‬تسلك‭ ‬مسالك‭ (‬متغيرات‭ ‬طبيعية‭) ‬بين‭ ‬مرحلة‭ ‬زمنية‭ ‬وأخرى‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬ولكنها‭ (‬لتعيد‭ ‬التوازن‭ ‬إلى‭ ‬طبيعتها‭ ‬وليس‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬تلك‭ ‬الطبيعة‭) ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭.‬

{ ‭ ‬الأرض‭ ‬والطبيعة‭ ‬خلقهما‭ ‬الله‭ ‬بتوازن‭ ‬طبيعي‭ ‬دقيق،‭ ‬ولكن‭ (‬التجارب‭ ‬البشرية‭ ‬العابثة‭) ‬بذلك‭ ‬التوازن‭! ‬ومنها‭ ‬كمثال‭ ‬تجارب‭ ‬المختبرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومعمل‭ ‬‮«‬سيرن‮»‬‭ ‬الواقع‭ ‬بين‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭ ‬والسويسرية،‭ ‬والتي‭ ‬تريد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬معرفة‭ ‬سرّ‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الخلق،‭ ‬ففتحت‭ ‬‮«‬ثقوبًا‭ ‬سوداء‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬عنها‭ ‬العالم‭ ‬شيئًا‭ ‬وهي‭ ‬خلف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬الغريبة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬وفتح‭ ‬بوابات‭ ‬الطاقات‭ ‬الشريرة‭! ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬‮«‬التجارب‭ ‬السرّية‮»‬‭ ‬لدول‭ ‬تريد‭ (‬تحويل‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬سلاح‭ ‬بيدها‭!) ‬فنكون‭ ‬هنا‭ ‬أمام‭ ‬حروب‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭ ‬هي‭ (‬حروب‭ ‬المناخ‭ ‬والبيئية‭) ‬واصطناع‭ ‬الكوارث‭ ‬والزلازل‭ ‬والتسونامي‭ ‬والعواصف‭! ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ (‬حرب‭ ‬الفيروسات‭ ‬أو‭ ‬الحرب‭ ‬البيولوجية‭) ‬حتى‭ ‬أصبحنا‭ ‬أمام‭ ‬واقع،‭ ‬يتم‭ ‬فيه‭ ‬بحث‭ ‬الحقائق‭ ‬بكتمان‭! ‬ومحاولة‭ ‬فك‭ ‬الغموض‭ ‬وكأننا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬سرّية‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬النطق‭ ‬بما‭ ‬يدور‭ ‬حولنا‭!‬

{ ‭ ‬هل‭ ‬تذكرون‭ ‬قصة‭ ‬‮«‬السلطان‭ ‬العاري‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المسرحيات،‭ ‬وفيه‭ ‬يتجوّل‭ ‬السلطان‭ ‬وهو‭ ‬عار‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬له‭ ‬إنه‭ ‬عار،‭ ‬فيما‭ ‬طفل‭ ‬وحيد‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬عُريه‭ ‬وينطق‭ ‬بالحقيقة‭! ‬هكذا‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬اليوم‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬يُدمر‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬وفي‭ ‬الإنسان‭! ‬ومن‭ ‬يشن‭ ‬الحروب‭ ‬البيولوجية‭ ‬وليس‭ ‬العسكرية‭ ‬فقط‭ ‬ومعهما‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬المناخ‮»‬‭! ‬ولكن‭ ‬هو‭ ‬ذات‭ ‬العالم،‭ ‬الذي‭ ‬يحكي‭ ‬الحكاية‭ ‬في‭ ‬إعلامه‭ ‬الرسمي‭ ‬وقد‭ (‬وضع‭ ‬العربة‭ ‬قبل‭ ‬الحصان‭) ‬فلا‭ ‬يروي‭ ‬الحقيقة‭! ‬تلك‭ ‬الحقيقة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬وراء‭ ‬قضبان‭ ‬الأحداث‭ ‬الكارثية‭ ‬يرويها‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬المقموع‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الافتراضي‭! ‬الذي‭ ‬يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أصحابه‭ ‬من‭ (‬العلماء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬والمحللين‭) ‬أنهم‭ ‬مجرد‭ ‬مجانين‭! ‬أو‭ ‬هم‭ ‬‮«‬الطفل‮»‬‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬السلطان‭ ‬العاري‮»‬‭! ‬فهؤلاء‭ ‬إما‭ ‬مجانين‭ ‬أو‭ ‬أصحاب‭ ‬نظرية‭ ‬المؤامرة،‭ (‬لتتلاحق‭ ‬فوضى‭ ‬الكوارث‭ ‬المناخية‭ ‬والبيئية‭ ‬والصحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بل‭ ‬والأخلاقية‭) ‬فيما‭ ‬التركيز‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأخبار‭ ‬والوقائع‭ ‬ينبش‭ ‬فيها‭ ‬ظاهريًا‭! ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬تسمية‭ ‬الأشياء‭ ‬بمسمياتها،‭ ‬ارتكانًا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وعي‭ ‬عالمي‭ ‬وشعبي‮»‬‭ (‬غائب‭) ‬يرى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يرمي‭ ‬بالحقائق‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬أنه‭ ‬مجنون‭!‬

اللهم‭ ‬احفظ‭ ‬بلادنا‭ ‬وبلاد‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬والأرض‭ ‬كافة‭ ‬من‭ ‬عبث‭ ‬العابثين‭ ‬وفساد‭ ‬المفسدين،‭ ‬واتكالنا‭ ‬عليك‭ ‬وحدك‭ ‬وأنت‭ ‬المحيط‭ ‬بكل‭ ‬شيء‭.‬