التحكيم فن والحكم فنان

} ‭ ‬شاهدنا‭ ‬حكاما‭ ‬يديرون‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬له‭ ‬أسلوبه‭ ‬وطريقته‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المباراة‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬أطرافها‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬وأجهزة‭ ‬فنية‭ ‬وإدارية،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬يبتسم،‭ ‬وآخر‭ ‬يهز‭ ‬رأسه،‭ ‬وثالث‭ ‬يعبس،‭ ‬ورابع‭ ‬يشوح‭ ‬بيديه،‭ ‬وآخر‭ ‬يترك‭ ‬إيماءات‭ ‬وجهه‭ ‬تقول‭ ‬ما‭ ‬يريد،‭ ‬وسادس‭ ‬سلاحه‭ ‬البطاقات‭ ‬الملونة،‭ ‬وسابع‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬الشرح‭ ‬والتوضيح‭ ‬والنقاش،‭ ‬وثامن‭ ‬كأنه‭ ‬سيف‭ ‬مسلط‭ ‬على‭ ‬رقاب‭ ‬العباد‭.. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬اللعبة‭ ‬واحد،‭ ‬وكل‭ ‬حكم‭ ‬يريد‭ ‬إثبات‭ ‬شخصيته‭ ‬على‭ ‬طريقته‭ ‬وثقافته‭ ‬الخاصتين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬فنان،‭ ‬والتحكيم‭ ‬هو‭ ‬فن‭ ‬إخراج‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حلة‭ ‬وحالة‭.‬





‭ ‬ } كنت‭ ‬لفترة‭ ‬قريبة‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬ومنها‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بأنه‭ ‬اللاعب‭ ‬الأول‭ ‬والأهم‭ ‬في‭ ‬التشكيلة،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬التطور‭ ‬الرهيب‭ ‬للعبة‭ ‬بات‭ ‬كل‭ ‬لاعبي‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مهمين،‭ ‬ولكن‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬اللاعب‭ ‬الحاسم‭ ‬أو‭ ‬المخلّص‭ ‬‮»‬بتشديد‭ ‬اللام‮«‬‭ ‬أو‭ ‬صاحب‭ ‬المهمات‭ ‬الصعبة‭ ‬أو‭ ‬سمّه‭ ‬ما‭ ‬شئت‭ ‬هو‭ ‬اللاعب‭ ‬الأهم،‭ ‬لأنه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬يبحث‭ ‬خلال‭ ‬توجيه‭ ‬كراته‭ ‬عن‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬يترجم‭ ‬الألعاب‭ ‬إلى‭ ‬نقاط،‭ ‬واللاعب‭ ‬الحاسم‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬كذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يملك‭ ‬الحلول،‭ ‬والحل‭ ‬المبدع‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬الفنية‭.‬





‭ ‬ } كان‭ ‬أنصار‭ ‬الرياضة‭ ‬التونسية‭ ‬عامة‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬منافسا‭ ‬شرسا‭ ‬كعادته‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الإفريقية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬نسور‭ ‬قرطاج‭ ‬خيّب‭ ‬الآمال‭ ‬من‭ ‬أوسع‭ ‬الأبواب،‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكاميروني،‭ ‬وهكذا‭ ‬هي‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية،‭ ‬انتصارات‭ ‬هنا‭ ‬وخسائر‭ ‬هناك،‭ ‬والمنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تحترمها‭ ‬لا‭ ‬تحترمك،‭ ‬وبصريح‭ ‬العباراة‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬التوانسة‭ ‬أن‭ ‬يزعلوا‭ ‬ويتذمروا‭ ‬ويسخطوا،‭ ‬لأنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬أن‭ ‬طائرتهم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬رقما‭ ‬صعبا‭ ‬عربيا‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬وكان‭ ‬لها‭ ‬حضور‭ ‬وسمعة‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬العالمي،‭ ‬ليس‭ ‬هي‭ ‬وحدها‭ ‬ولكن‭ ‬بمعيتها‭ ‬لعبتا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬اليد‭.. ‬فإذا‭ ‬كانت‭ ‬بعض‭ ‬الانتصارات‭ ‬تغطي‭ ‬على‭ ‬العيوب،‭ ‬فإن‭ ‬الخسائر‭ ‬والإخفاقات‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مصارحة‭ ‬جادة‭ ‬لجلد‭ ‬الذات‭ ‬وإعادة‭ ‬النظر،‭ ‬لاستعادة‭ ‬الهيبة‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬