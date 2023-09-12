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المنتدى العالمي للاتصال الحكومي

9/12/2023 7:15:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وفي‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة‭ ‬تحديدا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬التجمع‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭.‬

ولعل‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬منتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬مشاركة‭ ‬القاضي‭ ‬الأمريكي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬فرانشيسكو‭ ‬كابريو‮»‬‭ ‬المعروف‭ ‬بـ«القاضي‭ ‬الرحيم‮»‬،‭ ‬وله‭ ‬فيديوهات‭ ‬كثيرة‭ ‬متداولة‭ ‬في‭ ‬قنوات‭ ‬اليوتيوب‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

كما‭ ‬سيناقش‭ ‬المنتدى‭ ‬مسألة‭ ‬التغيير‭ ‬المناخي‭ ‬والبيئة،‭ ‬وهو‭ ‬الموضوع‭ ‬الأكثر‭ ‬اهتماما‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬إنسانية‭ ‬للسيدة‭ ‬الأفريقية‭ ‬‮«‬يولاند‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬منزل‭ ‬بألواح‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬قريتها‭ ‬بمدغشقر،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬الكهرباء‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الجلسات‭ ‬التي‭ ‬سيشهدها‭ ‬المنتدى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الثروات‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬النامية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أفضل‭ ‬استراتيجيات‭ ‬توظيف‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬مفهوم‭ ‬الثروات،‭ ‬وسبيل‭ ‬استثمارها،‭ ‬وتجاوز‭ ‬تحديات‭ ‬هدرها،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الدول‭ ‬النامية‭ ‬تخسر‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬سنويًا،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬لذلك‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ (‬ UNCTAD ‭) ‬لعام‭ ‬2020‭.‬

كما‭ ‬سيشهد‭ ‬المنتدى‭ ‬عرضا‭ ‬متميزا‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الحيوية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تتجه‭ ‬نحوها‭ ‬البشرية،‭ ‬عبر‭ ‬جلسة‭ ‬قوة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الرقمي،‭ ‬وجلسة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وجلسة‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الروبوت،‭ ‬بجانب‭ ‬مخيم‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬البيئة‭ ‬الإبداعية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬لتعليم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التطبيقية‭ ‬للطلاب‭ ‬والشباب‭.‬

وقد‭ ‬استوقفني‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬اهتمامه‭ ‬بعرض‭ ‬بعض‭ ‬رسائل‭ ‬الدكتوراه‭ ‬والماجستير،‭ ‬وأوراق‭ ‬عمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وعرض‭ ‬لبعض‭ ‬مشاريع‭ ‬تخرج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ومشاريع‭ ‬تخرج‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعيين،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬مشروع‭ ‬متحف‭ ‬أضواء‭ ‬الواقع‭ ‬المعزز،‭ ‬ومشروع‭ ‬البعد‭ ‬الاتصالي‭ ‬للبيئة‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬الشارقة،‭ ‬وحملة‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الوقت‭ ‬وكيفية‭ ‬استغلاله‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬ترى‭ ‬وقتك‭ ‬ثمين،‭ ‬فلا‭ ‬تضيعه‮»‬‭.. ‬وجميع‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الإماراتية‭.‬

ومن‭ ‬الإبداعات‭ ‬الإماراتية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المنتدى،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالثقافة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬مجالس‭ ‬الضواحي‭.. ‬همزة‭ ‬الوصل‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمجتمع‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التلاحم‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬تقريب‭ ‬المسافات‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توجهات‭ ‬الدولة‭ ‬وتطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬والقضايا‭ ‬التنموية‭.‬

هذا‭ ‬بجانب‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬الشأن‭: ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والشبابي،‭ ‬والفكري‭ ‬والاستراتيجي،‭ ‬والاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬والدبلوماسي،‭ ‬وتحديات‭ ‬الجامعات،‭ ‬وعرض‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬شبابية‭ ‬ملهمة‭.. ‬وغيرها‭ ‬كثير‭.‬

وهناك‭ ‬جلسة‭ ‬رئيسية‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭.. ‬من‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفيل‭ ‬في‭ ‬الغرفة؟‮»‬‭.. ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬المحوري‭: ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومات‭ ‬أن‭ ‬تشرح‭ ‬القضايا‭ ‬المعقدة‭ ‬مثل‭ ‬التضخم‭ ‬للجمهور‭ ‬بطرق‭ ‬سهلة‭ ‬الفهم؟‭ ‬وسنتناول‭ ‬تلك‭ ‬الجلسة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬تفصيليا‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬الغد‭.. ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭.‬

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