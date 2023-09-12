Wednesday, 13 September 2023 04:22 GMT

أعاصير

9/12/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتساءل‭ ‬الناس‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الزلازل‭ ‬والأعاصير‭ ‬والبراكين‭ ‬التي‭ ‬تجتاح‭ ‬العالم‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬هي‭ ‬طبيعية‭ ‬أم‭ ‬مفبركة‭ ‬وبفعل‭ ‬فاعل،‭ ‬أم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العبث‭ ‬بالطبيعة‭ ‬وقوانينها‭ ‬يترك‭ ‬تأثيراته‭ ‬في‭ ‬نواح‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يحسب‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬يعبثون‭ ‬حسابا‭.‬

فلم‭ ‬تمض‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬زلزال‭ ‬تركيا‭ ‬حتى‭ ‬جاء‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭ ‬وأعاصير‭ ‬ليبيا‭ ‬وأعاصير‭ ‬مصر‭ ‬وثوران‭ ‬براكين‭ ‬مرات‭ ‬متعددة‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وعن‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬مدمرة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬وسيول‭ ‬تجرف‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أمامها‭ ‬وبشكل‭ ‬لم‭ ‬يعهد‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تنزل‭ ‬بها‭ ‬امطار‭ ‬أصلا‭.‬

هل‭ ‬العبث‭ ‬بالطبيعة‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬ونثر‭ ‬مواد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬أم‭ ‬استنزاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬وموادها‭ ‬جعل‭ ‬الأمور‭ ‬تفقد‭ ‬توازنها‭ ‬بحيث‭ ‬صار‭ ‬مطلوبا‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يتوقعوا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متوقعة‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬السبب‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬حولنا‭ ‬من‭ ‬كوارث‭ ‬وعلى‭ ‬علماء‭ ‬الأرض‭ ‬تدارس‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬العبث‭ ‬بالطبيعة‭ ‬أو‭ ‬استنزافها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستعدة‭ ‬لكل‭ ‬الأمور‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتعودوا‭ ‬عليه‭ ‬وأن‭ ‬تطور‭ ‬طرق‭ ‬مواجهتها‭ ‬لهذه‭ ‬الأمور‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتوقع‭ ‬الزلازل‭ ‬والأعاصير‭ ‬أو‭ ‬طرق‭ ‬وقاية‭ ‬الناس‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬مواجهتها‭ ‬بالإجلاء‭ ‬أو‭ ‬تقوية‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬جعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الزلازل‭ ‬والأعاصير‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إعداد‭ ‬البشر‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬مع‭ ‬الدعاء‭ ‬للجميع‭ ‬بأن‭ ‬يحميهم‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المصائب‭. ‬

MENAFN12092023000055011008ID1107057089

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث