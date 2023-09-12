فلم‭ ‬تمض‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬زلزال‭ ‬تركيا‭ ‬حتى‭ ‬جاء‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب‭ ‬وأعاصير‭ ‬ليبيا‭ ‬وأعاصير‭ ‬مصر‭ ‬وثوران‭ ‬براكين‭ ‬مرات‭ ‬متعددة‭ ‬لم‭ ‬تحدث‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وعن‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬مدمرة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬وسيول‭ ‬تجرف‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أمامها‭ ‬وبشكل‭ ‬لم‭ ‬يعهد‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تنزل‭ ‬بها‭ ‬امطار‭ ‬أصلا‭.‬

هل‭ ‬العبث‭ ‬بالطبيعة‭ ‬هو‭ ‬السبب‭ ‬ونثر‭ ‬مواد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬المناخ‭ ‬أم‭ ‬استنزاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬وموادها‭ ‬جعل‭ ‬الأمور‭ ‬تفقد‭ ‬توازنها‭ ‬بحيث‭ ‬صار‭ ‬مطلوبا‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يتوقعوا‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتوقع‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬متوقعة‭ ‬وقد‭ ‬تكون‭ ‬السبب‭ ‬فيما‭ ‬يحدث‭ ‬حولنا‭ ‬من‭ ‬كوارث‭ ‬وعلى‭ ‬علماء‭ ‬الأرض‭ ‬تدارس‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬والتحذير‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬العبث‭ ‬بالطبيعة‭ ‬أو‭ ‬استنزافها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مستعدة‭ ‬لكل‭ ‬الأمور‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتعودوا‭ ‬عليه‭ ‬وأن‭ ‬تطور‭ ‬طرق‭ ‬مواجهتها‭ ‬لهذه‭ ‬الأمور‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتوقع‭ ‬الزلازل‭ ‬والأعاصير‭ ‬أو‭ ‬طرق‭ ‬وقاية‭ ‬الناس‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬مواجهتها‭ ‬بالإجلاء‭ ‬أو‭ ‬تقوية‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬جعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الزلازل‭ ‬والأعاصير‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إعداد‭ ‬البشر‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬او‭ ‬تلك‭ ‬مع‭ ‬الدعاء‭ ‬للجميع‭ ‬بأن‭ ‬يحميهم‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬المصائب‭. ‬