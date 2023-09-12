أعاصير
التاريخ
9/12/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يتساءل الناس عما إذا كانت هذه الزلازل والأعاصير والبراكين التي تجتاح العالم هذه الأيام هي طبيعية أم مفبركة وبفعل فاعل، أم أن هذا العبث بالطبيعة وقوانينها يترك تأثيراته في نواح أخرى لم يحسب لها من يعبثون حسابا.
فلم تمض أيام على زلزال تركيا حتى جاء زلزال المغرب وأعاصير ليبيا وأعاصير مصر وثوران براكين مرات متعددة لم تحدث بهذا الشكل من قبل، وعن أمطار غزيرة مدمرة في أماكن عديدة من العالم وسيول تجرف كل ما أمامها وبشكل لم يعهد وفي أوقات ما كانت تنزل بها امطار أصلا.
هل العبث بالطبيعة هو السبب ونثر مواد من أجل تغيير المناخ أم استنزاف الطبيعة وموادها جعل الأمور تفقد توازنها بحيث صار مطلوبا من الجميع أن يتوقعوا ما لم يتوقع.
كل هذه الأمور قد تكون متوقعة وقد تكون السبب فيما يحدث حولنا من كوارث وعلى علماء الأرض تدارس ما يحدث والتحذير من مغبة العبث بالطبيعة أو استنزافها أكثر من اللازم وعلى مختلف الدول أن تكون مستعدة لكل الأمور حتى ما لم يتعودوا عليه وأن تطور طرق مواجهتها لهذه الأمور سواء بالنسبة لتوقع الزلازل والأعاصير أو طرق وقاية الناس وحمايتهم من مواجهتها بالإجلاء أو تقوية المنازل أو جعلها قادرة على مواجهة الزلازل والأعاصير وغيرها من الكوارث وأن يتم إعداد البشر حول كيفية التصرف إذا ما جاءت هذه الكارثة او تلك مع الدعاء للجميع بأن يحميهم الله من كل هذه المصائب.
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