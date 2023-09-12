إدخال 4 كلمات جديدة في قاموس اللغة العربية.. تعرف عليها

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أجاز‭ ‬المجمع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬التِّرِنْد‮»‬‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعيّ‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬موضوعا‭ ‬ساخنا‭ ‬جديدا‭ ‬يُثار‭ ‬على‭ ‬منصّات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬فينتشر‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬ويهتمُّ‭ ‬به‭ ‬الجمهورُ،‭ ‬ويتداولونه‭ ‬بالحديث‭ ‬فيه‭ ‬والتعليق‭ ‬عليه،‭ ‬ويتبادلون‭ ‬الأخبار‭ ‬عنه‭ ‬بكثرة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الترند‮»‬‭ ‬كلمة‭ ‬معربة‭ ‬من‭ ‬الأصل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لها‭ ‬وتعني‭ ‬نزعة‭ ‬أو‭ ‬ميل‭ ‬أو‭ ‬موضة‭.‬