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إدخال 4 كلمات جديدة في قاموس اللغة العربية.. تعرف عليها

9/12/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سمح‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بإدخال‭ ‬كلمات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬القاموس‭ ‬العربي‭ ‬منها‭ ‬‮«‬ترند‮»‬‭ ‬و«ترويقة‮»‬‭ ‬و«ترويسة‮»‬‭ ‬و«ترهل‮»‬‭. ‬وأجازت‭ ‬لجنة‭ ‬الألفاظ‭ ‬والأساليب‭ ‬بالمجمع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬الترويقة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬يُؤكل‭ ‬ويُشرب‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬على‭ ‬الريق،‭ ‬وكلمة‭ ‬الترويقة‭ ‬يطلقها‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬المجمع‭ ‬أهل‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار‭. ‬وكشف‭ ‬المجمع‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ترويقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬‮«‬تفعيلة‮»‬‭ ‬وتتميز‭ ‬بكثرة‭ ‬الاستعمال،‭ ‬وبالصحة‭ ‬اللغوية،‭ ‬والاختصاص‭ ‬بدلالة‭ ‬اجتماعية‭ ‬اكتسبتها‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتفاعلاتهم‭ ‬اللغوية‭ ‬اليومية‭. ‬وأجاز‭ ‬المجمع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ترويسة‮»‬‭ ‬وتعني‭ ‬كلمة‭ ‬رئيسة‭ ‬أو‭ ‬عنوان‭ ‬رئيسي‭ ‬يُذكر‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬الصفحة‭ ‬لإبراز‭ ‬مضمون‭ ‬ذي‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬مألوفة‭ ‬في‭ ‬الكتب،‭ ‬والمعاجم،‭ ‬والصحف‭ ‬والمجلات‭. ‬أجاز‭ ‬مجمع‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬الكلمات‭ ‬الأربع‭ ‬وذكر‭ ‬المجمع‭ ‬أن‭ ‬ترويسة‭ ‬العنوان‭ ‬تتضمن‭ ‬اسم‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومكانها‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬خاصة،‭ ‬مثل‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬والفاكس‭ ‬ونحوها‭ ‬كترويسة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬الواو‭ ‬في‭ ‬الترويسة‭ ‬هو‭ ‬الهمزة،‭ ‬فهي‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬‮«‬ترئيسة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفعل‭ ‬‮«‬رأّس‮»‬،‭ ‬ويقال‭ ‬رأَّسه‭ ‬عليهم‭ ‬جعله‭ ‬رئيسا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬ترهل‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬تراخ‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تعني‭ ‬ضعف‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬ناشئاً‭ ‬عن‭ ‬قلة‭ ‬الموارد‭ ‬أو‭ ‬الإمكانات‭ ‬البشرية‭ ‬وغيرها،‭ ‬بل‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مصحوباً‭ ‬بالزيادة‭ ‬فيها‭. ‬كذلك‭ ‬أجاز‭ ‬المجمع‭ ‬الكلمة‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬أصلها‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬الاسترخاء‭ ‬والضعف‭ ‬والاضطراب،‭ ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬مصحوباً‭ ‬بانتفاخ‭ ‬يشبه‭ ‬الورم،‭ ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬داء،‭ ‬وإنما‭ ‬هو‭ ‬استرخاء‭ ‬ونزوع‭ ‬إلى‭ ‬الضعف‭. ‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أجاز‭ ‬المجمع‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬التِّرِنْد‮»‬‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعيّ‭ ‬التي‭ ‬تعني‭ ‬موضوعا‭ ‬ساخنا‭ ‬جديدا‭ ‬يُثار‭ ‬على‭ ‬منصّات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬فينتشر‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬قصيرة،‭ ‬ويهتمُّ‭ ‬به‭ ‬الجمهورُ،‭ ‬ويتداولونه‭ ‬بالحديث‭ ‬فيه‭ ‬والتعليق‭ ‬عليه،‭ ‬ويتبادلون‭ ‬الأخبار‭ ‬عنه‭ ‬بكثرة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الترند‮»‬‭ ‬كلمة‭ ‬معربة‭ ‬من‭ ‬الأصل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لها‭ ‬وتعني‭ ‬نزعة‭ ‬أو‭ ‬ميل‭ ‬أو‭ ‬موضة‭.‬

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