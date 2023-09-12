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مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بسبب هجوم وحيد قرن

9/12/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفيت‭ ‬حارسة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬سالسبورغ‭ ‬متأثرة‭ ‬بجروح‭ ‬أصيبت‭ ‬بها‭ ‬إثر‭ ‬تعرضها‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬حيوان‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬أدى،‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أحد‭ ‬زملائها‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬النمساوية‭. ‬ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصباح‭ ‬أثناء‭ ‬العمل‭ ‬الروتيني‭ ‬في‭ ‬حظيرة‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الشرطة‭. ‬وهاجم‭ ‬الحيوان‭ ‬حارسة‭ ‬تبلغ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهولا‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهاجم‭ ‬زميلاً‭ ‬لها‭ ‬يبلغ‭ ‬34‭ ‬عاماً‭ ‬تدخل‭ ‬لمحاولة‭ ‬‮«‬إخافته‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬أصيب‭ ‬الرجل‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬نُقل‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬النمسا‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬النمساوية‭ (‬آبا‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الضحية‭ ‬قد‭ ‬دُهست‭ ‬حتى‭ ‬الموت‭. ‬وأثارت‭ ‬الحادثة‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬قرر‭ ‬القائمون‭ ‬عليها‭ ‬إبقاء‭ ‬أبوابها‭ ‬مغلقة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ويضم‭ ‬الموقع‭ ‬1500‭ ‬حيوان‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬حدائق‭ ‬قصر‭ ‬هيلبرون،‭ ‬ويستقبل‭ ‬حوالي‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬سنوياً‭. ‬

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