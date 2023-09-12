مقتل حارسة في حديقة حيوانات نمساوية بسبب هجوم وحيد قرن
التاريخ
9/12/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توفيت حارسة في حديقة حيوانات سالسبورغ متأثرة بجروح أصيبت بها إثر تعرضها أمس الثلاثاء لهجوم من حيوان وحيد القرن أدى، أيضاً إلى إصابة أحد زملائها بجروح خطرة، على ما أعلنت الشرطة النمساوية. ووقعت الحادثة «في الساعات الأولى من الصباح أثناء العمل الروتيني في حظيرة وحيد القرن»، بحسب بيان الشرطة. وهاجم الحيوان حارسة تبلغ 33 عاما «لسبب لا يزال مجهولا»، قبل أن يهاجم زميلاً لها يبلغ 34 عاماً تدخل لمحاولة «إخافته». وقد أصيب الرجل بجروح خطرة نُقل على أثرها إلى أحد مستشفيات هذه المدينة الواقعة في شمال النمسا. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (آبا)، من المرجح أن تكون الضحية قد دُهست حتى الموت. وأثارت الحادثة صدمة في حديقة الحيوانات التي قرر القائمون عليها إبقاء أبوابها مغلقة أمس الثلاثاء. ويضم الموقع 1500 حيوان على مساحة 14 ألف هكتار من الأراضي في حدائق قصر هيلبرون، ويستقبل حوالي 400 ألف زائر سنوياً.
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