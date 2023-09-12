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((حوار مع نخلاوي)) ضمن سلسلة ((حوار مع حرفي))

9/12/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) محاضرة‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬الوطني‭ ‬تلقي‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حرفتي‭ ‬سف‭ ‬الخوص‭ ‬وصناعة‭ ‬السلال

تواصل‭ ‬سلسلة‭ ‬محاضرات‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬مع‭ ‬حرفي‮»‬‭ ‬نشاطها،‭ ‬حيث‭ ‬استضاف‭ ‬متحف‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭ ‬لقاءً‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حوار‭ ‬مع‭ ‬نخلاوي‮»‬،‭ ‬قدّمة‭ ‬الحرفي‭ ‬السيد‭ ‬صالح‭ ‬جعفر‭ ‬حسن‭. ‬‮

وحظي‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬بفرصة‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬حرفتي‭ ‬صناعة‭ ‬السلال‭ ‬وسف‭ ‬الخوص،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هاتان‭ ‬الحرفتان‭ ‬من‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬البحرينية‭ ‬المتوارثة‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال‭ ‬والمنتشرة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تكثُر‭ ‬فيها‭ ‬أشجار‭ ‬النخيل‭ ‬كقرى‭ ‬شمال‭ ‬البحرين‭ ‬وقرى‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬وقرى‭ ‬شمال‭ ‬جزيرة‭ ‬المحرّق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحرفة‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬كرباباد‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬موقع‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬المسجل‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬لليونيسكو‭. ‬‮
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وتحظى‭ ‬حدائق‭ ‬النخيل‭ ‬بأهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الزراعي‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬البحرين‭ ‬قديماً‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬بلد‭ ‬المليون‭ ‬نخلة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاستخدامات‭ ‬لهذه‭ ‬الشجرة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬النخلة‭ ‬من‭ ‬خوص‭ ‬وأوراق‭ ‬لصناعة‭ ‬منتجات‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اليومية‭ ‬للعائلة‭ ‬البحرينية‭. ‬‮
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هذا‭ ‬وقامت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحرف‭ ‬والصناعات‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كونها‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬غير‭ ‬المادي‭ ‬للمملكة،‭ ‬بترميم‭ ‬وافتتاح‭ ‬بيت‭ ‬السلال‭ ‬عام‭ ‬2022م‭ ‬ليكون‭ ‬مقرّاً‭ ‬دائماً‭ ‬لممارسة‭ ‬حرفتي‭ ‬سف‭ ‬الخوص‭ ‬وصناعة‭ ‬السلال‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرباباد‭ ‬وبين‭ ‬مزارعها‭.‬

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