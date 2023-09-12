Wednesday, 13 September 2023 04:22 GMT

مركز العريض للعيون يشارك في المؤتمر السنوي الأوروبي في فيينا

9/12/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬مركز‭ ‬العريض‭ ‬للعيون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬لطب‭ ‬العيون،‭ ‬المقام‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬النمسا‭ ‬بمدينة‭ ‬فيينا‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭.‬

ويعد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬علمي‭ ‬لأطباء‭ ‬العيون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويقدم‭ ‬برامج‭ ‬علمية‭ ‬متقدمة‭ ‬شاملة‭ ‬حيث‭ ‬تتخلله‭ ‬محاضرات‭ ‬رئيسية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬جراحية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الاستفادة‭ ‬التامة‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬والنادرة‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬لمراجعة‭ ‬سبل‭ ‬العناية‭ ‬والعلاج‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬متحدثون‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭.‬

وقد‭ ‬استعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬معرض‭ ‬متكامل‭ ‬يضم‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬العيون‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

وضمن‭ ‬إطار‭ ‬مشاركاته‭ ‬العالمية‭ ‬العديدة،‭ ‬يعتبر‭ ‬مركز‭ ‬العريض‭ ‬للعيون‭ ‬مركزا‭ ‬متخصصا‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬جميع‭ ‬العلاجات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬حارصاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬المركز‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬حامد‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬العريض‭ ‬للعيون‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الابحاث‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حيث‭ ‬تتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ثورة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطورات‭ ‬والجراحات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭.‬

MENAFN12092023000055011008ID1107057084

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث