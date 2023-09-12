مركز العريض للعيون يشارك في المؤتمر السنوي الأوروبي في فيينا
التاريخ
9/12/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك مركز العريض للعيون في المؤتمر السنوي الأوروبي الذي تنظمه الجمعية الأوروبية لطب العيون، المقام هذا العام في النمسا بمدينة فيينا من 8 الى 12 سبتمبر.
ويعد مؤتمر الجمعية الأوروبية أكبر تجمع علمي لأطباء العيون في المنطقة، ويقدم برامج علمية متقدمة شاملة حيث تتخلله محاضرات رئيسية وحلقات نقاشية ودورات تدريبية جراحية. علاوة على ذلك، تضمن هذه المنصة الاستفادة التامة للحضور من خلال مناقشة بعض الحالات الحرجة والنادرة في طب وجراحة العيون لمراجعة سبل العناية والعلاج. ويشارك في المؤتمر متحدثون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.
وقد استعرض المؤتمر آخر المستجدات في طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى تدشين معرض متكامل يضم الشركات العالمية المتخصصة في مجال طب العيون لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات.
وضمن إطار مشاركاته العالمية العديدة، يعتبر مركز العريض للعيون مركزا متخصصا في طب وجراحة العيون حيث يوفر جميع العلاجات والتقنيات الحديثة، حارصاً على أن يضم المركز أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية والعلاجية على مستوى العالم.
وأكد د. حامد العريض الرئيس التنفيذي لمركز العريض للعيون أن الحضور والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات هي فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث ما وصلت إليه الابحاث والتقنيات في طب وجراحة العيون، معرباً عن أهمية مواكبة التطورات في هذا المجال حيث تتسارع وتيرة التغيير في ظل ثورة التكنولوجيا الطبية الحديثة التي غيرت العالم في الآونة الاخيرة وأسهمت في دعم التطورات والجراحات الطبية في جميع التخصصات.
MENAFN12092023000055011008ID1107057084
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.