ويعد‭ ‬مؤتمر‭ ‬الجمعية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬علمي‭ ‬لأطباء‭ ‬العيون‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويقدم‭ ‬برامج‭ ‬علمية‭ ‬متقدمة‭ ‬شاملة‭ ‬حيث‭ ‬تتخلله‭ ‬محاضرات‭ ‬رئيسية‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬جراحية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬تضمن‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الاستفادة‭ ‬التامة‭ ‬للحضور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬والنادرة‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬لمراجعة‭ ‬سبل‭ ‬العناية‭ ‬والعلاج‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬متحدثون‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭.‬

وقد‭ ‬استعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬معرض‭ ‬متكامل‭ ‬يضم‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬العيون‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

وضمن‭ ‬إطار‭ ‬مشاركاته‭ ‬العالمية‭ ‬العديدة،‭ ‬يعتبر‭ ‬مركز‭ ‬العريض‭ ‬للعيون‭ ‬مركزا‭ ‬متخصصا‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬جميع‭ ‬العلاجات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬حارصاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يضم‭ ‬المركز‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬حامد‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬العريض‭ ‬للعيون‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعلومات‭ ‬حول‭ ‬أحدث‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الابحاث‭ ‬والتقنيات‭ ‬في‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬العيون،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬حيث‭ ‬تتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ثورة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬غيرت‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطورات‭ ‬والجراحات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭.‬