((أفضل ما في سريلانكا)) في لولو هايبرماركت

ونظم‭ ‬المهرجان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬سريلانكا‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ (‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأطباق‭ ‬المحلية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوابل‭ ‬والشاي‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬والفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والأرز‭ ‬ومجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭. ‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬شارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الراقصين‭ ‬في‭ ‬رقصات‭ ‬استعراضية‭ ‬محلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأكشاك‭ ‬التي‭ ‬توزعت‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬السوبرماركت،‭ ‬وقدمت‭ ‬منتجات‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭. ‬