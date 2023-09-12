((أفضل ما في سريلانكا)) في لولو هايبرماركت

((أفضل ما في سريلانكا)) في لولو هايبرماركت
التاريخ
9/12/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن لولو هايبرماركت انطلاق مهرجان «أفضل ما في سريلانكا»، الذي يقدم النكهات الحارة والمنتجات الزراعية المحلية. وافتتح المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي من قبل سفير سريلانكا لدى البحرين في لولو هايبرماركت الجفير مول.
ونظم المهرجان بدعم من سفارة سريلانكا ويستمر حتى اليوم الأربعاء (13 سبتمبر 2023)، إذ يسلط الضوء على الأطباق المحلية والمنتجات الزراعية بما في ذلك التوابل والشاي والمأكولات البحرية والفواكه والخضراوات والأرز ومجموعة متنوعة من المنتجات.
وخلال حفل الافتتاح شارك مجموعة من الراقصين في رقصات استعراضية محلية، إلى جانب عدد من الأكشاك التي توزعت في ممرات السوبرماركت، وقدمت منتجات تحظى بشعبية واسعة.
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