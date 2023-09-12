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((أفضل ما في سريلانكا)) في لولو هايبرماركت

9/12/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت‭ ‬انطلاق‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬سريلانكا‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬النكهات‭ ‬الحارة‭ ‬والمنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬المحلية‭. ‬وافتتح‭ ‬المهرجان‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سفير‭ ‬سريلانكا‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لولو‭ ‬هايبرماركت‭ ‬الجفير‭ ‬مول‭. ‬

ونظم‭ ‬المهرجان‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬سريلانكا‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ (‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأطباق‭ ‬المحلية‭ ‬والمنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التوابل‭ ‬والشاي‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية‭ ‬والفواكه‭ ‬والخضراوات‭ ‬والأرز‭ ‬ومجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭. ‬

وخلال‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬شارك‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الراقصين‭ ‬في‭ ‬رقصات‭ ‬استعراضية‭ ‬محلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأكشاك‭ ‬التي‭ ‬توزعت‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬السوبرماركت،‭ ‬وقدمت‭ ‬منتجات‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬واسعة‭. ‬

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