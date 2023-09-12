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مدينة في العالم تفرض رسوما لدخولها

9/12/2023 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬مدينة‭ ‬البندقية‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬رسوم‭ ‬الدخول‭ ‬إليها،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬أول‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تفرض‭ ‬رسوم‭ ‬دخول‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭.‬

واعتبارًا‭ ‬من‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬زوار‭ ‬المدينة‭ ‬العائمة‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬5‭ ‬يورو،‭ ‬أي‭ ‬5‭.‬40‭ ‬دولارات،‭ ‬كرسوم‭ ‬دخول‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬الذروة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يقضوا‭ ‬الليلة‭ ‬بالمدينة‭.‬

ولكن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬خطوة‭ ‬دائمة‭ ‬بعد،‭ ‬إذ‭ ‬تلتزم‭ ‬سلطات‭ ‬البندقية‭ ‬بفترة‭ ‬‮«‬تجريبية‮»‬‭ ‬مدتها‭ ‬30‭ ‬يومًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬لويجي‭ ‬بروجنارو،‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬الأخبار‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭).‬

خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المزدحمة،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفوق‭ ‬عدد‭ ‬الزوار‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬بنسبة‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬واحد‭.‬

وبدلاً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬تقويمي،‭ ‬ستقوم‭ ‬السلطات‭ ‬بتوزيع‭ ‬الأيام‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسوم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام،‭ ‬واختيار‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬ازدحامًا،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬عطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬وفترات‭ ‬احتفالات‭ ‬‮«‬الكرنفال‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬السياحة‭ ‬النهارية‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬معينة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬القادم‭ ‬سيحدد‭ ‬التواريخ‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬فيها‭ ‬تطبيق‭ ‬الرسوم‭.‬

وسيتعين‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬المتنزهين‭ ‬النهاريين‭ ‬الذين‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬على‭ ‬14‭ ‬عامًا‭ ‬والذين‭ ‬يدخلون‭ ‬‮«‬المدينة‭ ‬القديمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البندقية،‭ ‬أي‭ ‬المدينة‭ ‬الشاطئية‭ ‬بأكملها‭.‬

ويُعفى‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬هذه‭ ‬الرسوم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المحليين،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬منازل‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬الذين‭ ‬دفعوا‭ ‬ضريبة‭ ‬الأملاك‭ ‬المحلية‭ - ‬وكذلك‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬البلدية،‭ ‬وأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭.‬

وسيظل‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬إعفاءات‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬لحجز‭ ‬رحلتهم‭.‬

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