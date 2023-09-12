مدينة في العالم تفرض رسوما لدخولها
التاريخ
9/12/2023 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت مدينة البندقية عن تفاصيل رسوم الدخول إليها، ما يجعلها أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول على زوار اليوم الواحد.
واعتبارًا من ربيع عام 2024، سيتعين على زوار المدينة العائمة دفع مبلغ قدره 5 يورو، أي 5.40 دولارات، كرسوم دخول خلال أيام الذروة في حال لم يقضوا الليلة بالمدينة.
ولكن هذه ليست خطوة دائمة بعد، إذ تلتزم سلطات البندقية بفترة «تجريبية» مدتها 30 يومًا، وفقًا لما ذكره رئيس البلدية لويجي بروجنارو، الذي شارك الأخبار عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا).
خلال الأيام المزدحمة، يمكن أن يفوق عدد الزوار عدد سكان المدينة بنسبة خمسة إلى واحد.
وبدلاً من العمل على مدار شهر تقويمي، ستقوم السلطات بتوزيع الأيام الخاضعة للرسوم على مدار العام، واختيار الأيام التي من المتوقع أن تكون أكثر ازدحامًا، على سبيل المثال عطلات نهاية الأسبوع وفترات احتفالات «الكرنفال».
وجاء في بيان المجلس أن «الهدف يتمثل في تخفيف السياحة النهارية في فترات معينة». وأضاف المجلس أن القرار القادم سيحدد التواريخ التي سيتم فيها تطبيق الرسوم.
وسيتعين دفع الرسوم على المتنزهين النهاريين الذين تزيد أعمارهم على 14 عامًا والذين يدخلون «المدينة القديمة» في البندقية، أي المدينة الشاطئية بأكملها.
ويُعفى من دفع هذه الرسوم كل من السكان المحليين، وأولئك الذين لديهم منازل ثانية في المدينة، الذين دفعوا ضريبة الأملاك المحلية - وكذلك السياح الذين يقيمون في البلدية، وأولئك الذين يشاركون في الأحداث الرياضية.
وسيظل يتعين على أولئك الذين لديهم إعفاءات التسجيل عبر الإنترنت، لحجز رحلتهم.
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