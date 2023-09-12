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بـســبـب قـــلـــة الــطــلـــبارتفاع أسعار التذاكر يتقلص في أكتوبر

9/12/2023 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اتجهت‭ ‬أسعار‭ ‬تذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬للارتفاع‭ ‬صعودا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتراجع‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬تعاود‭ ‬الارتفاع‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بيت‭ ‬السفر‭ ‬جهاد‭ ‬الأمين‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬الأسعار‮»‬،‭ ‬مرجعا‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للارتفاع‭ ‬إلى‭ ‬ازدياد‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬حول‭ ‬وجهات‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأسباب‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهي‭ ‬زيادة‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود،‭ ‬وتأثير‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلب‭ ‬ظل‭ ‬مستمرا‭ ‬بمجرد‭ ‬تخفيف‭ ‬البلدان‭ ‬لقيود‭ ‬السفر‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة،‭ ‬ووصل‭ ‬حاليا‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬كورونا،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الصيف‭ ‬الفائت‭ ‬كان‭ ‬وقت‭ ‬ذروة‭ ‬السفر‭.‬

وتوقع‭ ‬الأمين‭ ‬انخفاضا‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬بنسبة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30 % ،‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬عروضها‭ ‬الترويجية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬لتشمل‭ ‬بعض‭ ‬الوجهات،‭ ‬وهو‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬الطلب‭.‬

وبيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بيت‭ ‬السفر‭ ‬أن‭ ‬التوقعات‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬بشأن‭ ‬انخفاض‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬مرتبط‭ ‬بعوامل‭ ‬أخرى‭ ‬وهي‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬والتغيرات‭ ‬السياسية‭.
‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الارتفاع‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬إذ‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬القمة‭.‬

وأضاف‭ ‬الأمين‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مشغل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬ينضم‭ ‬للمنطقة،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أسعارا‭ ‬تنافسية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نقل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الركاب‮»‬‭. ‬ورجح‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬مجددا‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الحالية‭ ‬وفترة‭ ‬أعياد‭ ‬الميلاد‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭.‬

ونصح‭ ‬الأمين‭ ‬المسافرين‭ ‬بالحجز‭ ‬المسبق‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة‭ ‬لضمان‭ ‬افضل‭ ‬الاسعار،‭ ‬فكل‭ ‬ما‭ ‬اقترب‭ ‬الوقت‭ ‬ارتفع‭ ‬السعر،‭ ‬وأفضل‭ ‬وقت‭ ‬للحجز‭ ‬قبل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة،‭ ‬فهو‭ ‬يضمن‭ ‬توفيرا‭ ‬تتراوح‭ ‬نسبته‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭-‬15 % ‭. ‬

حتى‭ ‬عام‭ ‬2025

ذكر‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬سفريات‭ ‬داداباي‭ ‬جعفر‭ ‬عمران‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الخسائر‭ ‬المادية‭ ‬المتراكمة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬وخلفتها‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬وضعت‭ ‬خطة‭ ‬لتعويض‭ ‬تلك‭ ‬الخسائر‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2025‭. ‬

وتعرضت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬لخسائر‭ ‬هائلة‭ ‬قدرت‭ ‬بنحو‭ ‬200‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كوفيد‭- ‬19‮»‬،‭ ‬وخسر‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭.‬

وتحدث‭ ‬عمران‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الوقود‭ ‬سببا‭ ‬آخر،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الوقود‭ ‬يشكل‭ ‬جزءا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬سعر‭ ‬التذكرة،‭ ‬او‭ ‬قد‭ ‬يفوق‭ ‬سعرها‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهو‭ ‬ذو‭ ‬علاقة‭ ‬بارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الترانزيت‭ ‬وعبور‭ ‬الطائرات‭ ‬للأجواء‭.‬

وفيما‭ ‬يرتبط‭ ‬بأسباب‭ ‬الارتفاع‭ ‬أيضا،‭ ‬بحسب‭ ‬‮«‬بلومبرغ‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات،‭ ‬إذ‭ ‬عملت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬تعطيل‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أساطيلها‭ ‬لأن‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬جوا‭ ‬كان‭ ‬ضعيفا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الجائحة،‭ ‬ولذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إليها،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بالسرعة‭ ‬ذاتها،‭ ‬فالأمر‭ ‬يستغرق‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ساعة‭ ‬عمل‭ ‬لتجهيز‭ ‬أكبر‭ ‬الطائرات‭ ‬للخدمة‭ ‬مجددا‭ ‬بعد‭ ‬إيقافها‭.‬

وقال‭ ‬عمران‭ ‬إن‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬ترويجية‭ ‬مؤقتة‭ ‬لعدد‭ ‬معين‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬الواحدة‭ ‬لوجهات‭ ‬محددة‭ ‬فقط،‭ ‬والأقل‭ ‬طلبا‭.‬

ونصح‭ ‬بالحجز‭ ‬المسبق‭ ‬للتذاكر‭ ‬الطيران‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭- ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة،‭ ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬دائما‭ ‬الخيار‭ ‬الناجع،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬قد‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬مفاجئة‭ ‬بأسعار‭ ‬أقل‭.‬

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