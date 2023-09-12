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خلال زيارة بن جلال لمقر نادي الشباب:((طموح)) تطلق أولى مبادراتها الفريدة لقطاع الفئات العمرية

9/12/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬أولى‭ ‬مبادراتها‭ ‬التطويرية‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬تجاه‭ ‬قطاع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬فور‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بجدحفص،‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬حديث‭ ‬متكامل‭ ‬حول‭ ‬البرامج‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬الفئات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وما‭ ‬يحتاجه‭ ‬‮«‬الشباب‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬لمواصلة‭ ‬عمله‭ ‬البنّاء‭ ‬تجاه‭ ‬أبنائه،‭ ‬والمنضوين‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬اطلع‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬نادي‭ ‬الشباب،‭ ‬وزار‭ ‬تدريبات‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬بالنادي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيارته‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬استعداداتهم‭ ‬للموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد،‭ ‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬إهداء‭ ‬جميع‭ ‬لاعبي‭ ‬الفئات‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ (‬كرات‭ ‬خاصة‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬الشركة‭) ‬كمبادرة‭ ‬أولى‭ ‬لتحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وأثنى‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬برئاسة‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬تجاه‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬وإسهامات‭ ‬النادي‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والألعاب،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬فئات‭ ‬الشباب‭ ‬تزخر‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬جلال‭: ‬إيمانا‭ ‬منّا‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مضنية،‭ ‬ورعاية‭ ‬متواصلة‭ ‬لقطاع‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬ولسنوات‭ ‬مضت‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬تجاه‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئة،‭ ‬وإبرازهم‭ ‬بأفضل‭ ‬الطرق‭ ‬والوسائل،‭ ‬ارتأينا‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستثنائية،‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬متطلبات‭ ‬الفئات‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬للموسم‭ ‬القادم،‭ ‬تسهيلاً‭ ‬منا‭ ‬لعمل‭ ‬الأخوة‭ ‬ومساندتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وتطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأكد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬الراسخة‭ ‬تجاه‭ ‬عقد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬للفئات‭ ‬العمرية‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب،‭ ‬نظراً‭ ‬لوفرة‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬النشط،‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬طموح‭ ‬تثمّن‭ ‬جليّا‭ ‬كل‭ ‬الرؤى‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بنجاحات‭ ‬المملكة‭ ‬رياضياً‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬بالجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬لرئيس‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬ورؤيته‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬لنادي‭ ‬الشباب‭ ‬كأول‭ ‬ناد‭ ‬يحظى‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬طموح‮»‬،‭ ‬تعدّ‭ ‬عاملاً‭ ‬مشجّعاً‭ ‬لإدارة‭ ‬النادي‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬كلل،‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬لهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬المهمة‭.‬

وقال‭ ‬ميرزا‭ ‬أحمد‭: ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬طموح‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬جبارة‭ ‬ونوعية‭ ‬ستنقلنا‭ ‬للأمام‭ ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬الفئات‭ ‬بالنادي‭ ‬تضم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬عموم‭ ‬تفاصيل‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬شريحة‭ ‬ممكنة،‭ ‬مثمّنا‭ ‬كافة‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬ونجاحاتها‭ ‬المتواصلة،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المكاسب‭ ‬المتميزة،‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬رحابة‭ ‬لمستقبل‭ ‬واعد
مليء
بالمنجزات‭.‬


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