خلال زيارة بن جلال لمقر نادي الشباب:((طموح)) تطلق أولى مبادراتها الفريدة لقطاع الفئات العمرية
التاريخ
9/12/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت شركة طموح للإدارة الرياضية أولى مبادراتها التطويرية للفئات العمرية وذلك من خلال الزيارة التي قام بها محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة الشركة إلى مقر نادي الشباب، للاتفاق على الخطوط العريضة حول هذه المبادرة الفريدة من نوعها، تجاه قطاع الفئات العمرية للموسم القادم.
وكان في استقبال رئيس شركة طموح محمد بن جلال فور وصوله إلى مقر النادي بجدحفص، ميرزا أحمد علي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث استمع إلى حديث متكامل حول البرامج الخاصة التي يقدمها النادي إلى الفئات المختلفة في لعبة كرة القدم، وما يحتاجه «الشباب» في المرحلة المقبلة لمواصلة عمله البنّاء تجاه أبنائه، والمنضوين تحت مظلته.
وخلال الزيارة اطلع بن جلال على مرافق نادي الشباب، وزار تدريبات لاعبي الفئات بالنادي، إضافة إلى زيارته للفريق الأول لكرة القدم والاستماع إلى شرح خاص عن استعداداتهم للموسم الكروي الجديد، وتم خلال الزيارة إهداء جميع لاعبي الفئات بنادي الشباب (كرات خاصة مقدمة من الشركة) كمبادرة أولى لتحفيز اللاعبين الصغار، وحثهم على التميز والإبداع في المستقبل.
وأثنى محمد بن جلال على الجهود المتواصلة التي يقوم بها نادي الشباب برئاسة ميرزا أحمد وأعضاء مجلس الإدارة، تجاه المنظومة الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وإسهامات النادي المتميزة في دعم المنتخبات الوطنية بالعديد من اللاعبين في مختلف الفئات والألعاب، مؤكداً أن فئات الشباب تزخر بالكثير من المواهب التي تحتاج إلى الدعم والاهتمام.
وقال بن جلال: إيمانا منّا بما يقدمه مجلس إدارة نادي الشباب من جهود مضنية، ورعاية متواصلة لقطاع الفئات العمرية، والتي أظهرت ولسنوات مضت دور مجلس الإدارة تجاه اللاعبين الناشئة، وإبرازهم بأفضل الطرق والوسائل، ارتأينا أن نقوم بهذه المبادرة، والشراكة الاستثنائية، بتوفير كافة متطلبات الفئات واحتياجاتهم للموسم القادم، تسهيلاً منا لعمل الأخوة ومساندتهم في تحقيق أهداف وتطلعات القيادة الرياضية.
وأكد بن جلال أن سياسة «طموح» الراسخة تجاه عقد المزيد من الشراكات المثمرة مع مختلف الأندية الوطنية، قادت إلى توجيه الدعم للفئات العمرية بنادي الشباب، نظراً لوفرة الإنتاج في هذا الصرح النشط، وإسهاماته الكبيرة في المنظومة الرياضية البحرينية، موضحا أن طموح تثمّن جليّا كل الرؤى التي من شأنها الارتقاء بنجاحات المملكة رياضياً.
ومن جانبه، أشاد ميرزا أحمد علي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب بالجهود الحثيثة لرئيس شركة طموح محمد عبد اللطيف بن جلال، ورؤيته النابعة من حرصه على دعم الفئات العمرية في مختلف الأندية، مؤكدا أن زيارة بن جلال لنادي الشباب كأول ناد يحظى بهذه الشراكة في الفئات مع «طموح»، تعدّ عاملاً مشجّعاً لإدارة النادي نحو مواصلة العمل دون كلل، وتقديم كافة سبل النجاح لهذه الشراكة الاستثنائية المهمة.
وقال ميرزا أحمد: إن دعم طموح يمثل خطوة جبارة ونوعية ستنقلنا للأمام دون شك، لاسيما وأن الفئات بالنادي تضم الكثير من اللاعبين الصغار ومن مختلف الأعمار، وهذا ما يعزز من عموم تفاصيل هذا الدعم على أكبر شريحة ممكنة، مثمّنا كافة جهود الشركة ونجاحاتها المتواصلة، في تحقيق المكاسب المتميزة، نحو آفاق أكثر رحابة لمستقبل واعد
مليء
بالمنجزات.
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