فريق عيسى بن عبدالله بن حمد ((2 Seas)) يحقق بطولة إنتيلجنت موني بريتيش جي بي
التاريخ
9/12/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق فريق سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة «تو سيز» «2 Seas » لسباق السيارات بطولة انتيلجنت موني بريتيش جي بي لفرق جي تي 3 ( GT 3) الذي أقيم على حلبة كنت بالمملكة المتحدة، كما اقترب من ضمان بطولة السائقين التي ستحسم في الجولة الأخيرة.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة مالك فريق تو سيز «2 Seas » لسباق السيارات عن فخره بما حققه الفريق من إنجاز يضاف الى إنجازات مملكة البحرين الرياضية، مقدما سموه التهاني لجميع طاقم الفريق على ما قدموه من عمل جماعي باهر خلال السباقات في البطولة العالمية.
وقال سموه إن طاقم الفريق قام بجهد وأداء رائع ومتميز، حيث إن السائقين الأربعة كان لإصرارهم على الفوز ومنافسة اقوى السائقين في اقوى حلبات السباق عالميًا أداء رائع، مشيرًا سموه الى أن النتائج المتقدمة لهذا الموسم ثمرة لجهد جماعي حقيقي، مما مكن الفريق من تحقيق الأهداف التي رسمت قبل السباق، وهي تأمين لقب أول بطولة كبرى للفريق لرفع اسم مملكة البحرين عاليًا.
ونجح الثنائي جيمس كوتينغهام وجوني أدام في إنهاء سباق جائزة «براندز هاتش» Brands Hatch الكبرى في المركز الثالث، بينما فاز الثنائي إيان لوجي وجول جونون بالمركز الرابع رغم الصعوبات التي واجهاها خلال مختلف مراحل السباق المليء بالإثارة، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم، كما اقترب من ضمان بطولة السائقين التي ستحسم في الجولة الأخيرة.
ودخل فريق «تو سيز» «2 Seas » السباق متفائلًا بعد فوزه الرائع في سباق بورتيماو، الذي أقيم في منطقة الغارف البرتغالية في شهر يوليو الماضي، سباق جائزة «براندز هاتش»، ومستعداً لحسم لقب البطولة، وهو ما تجلى في الأداء المتميز لسائقي الفريق الأربعة أثناء التجارب الحرة والتأهيلية والسباق الرئيسي، وأثبت أعضاء الفريق جدارتهم وقدراتهم، حيث تحدوا كل الصعوبات وحرارة الطقس التي تجاوزت 30 درجة مئوية وحققوا المركزين الثالث والرابع.
وبهذه النتيجة، عمق فريق تو سيز لسباق السيارات الفارق مبتعداً عن أقرب منافسيه بأكثر من 100 نقطة، وهو ما يضمن له لقب بطولة انتيلجنت موني بريتيش جي بي لفرق جي تي قبل جولة من نهاية الموسم، كما ان هذه النتيجة المتميزة للثنائي جيمس كوتينغهام وجوني أدام أسهمت في المحافظة على صدارة ترتيب السائقين بـ13 نقطة كاملة، و هو ما سيجعل السباق الأخير الذي سيقام على دونينجتون بارك البريطانية بمثابة النهائي المثير الذي سيسعى فيه هذا الثنائي إلى الفوز ببطولة السائقين. كما أن إيان لوجي مازال يتمتع بحظوظ وفيرة لضمان المركز الثاني، وهو ما سيمكن فريق سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد آل خليفة «تو سيز» «2 Seas » من الفوز ببطولتي الفرق والسائقين معا.
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