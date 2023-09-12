Wednesday, 13 September 2023 04:21 GMT

فريق عيسى بن عبدالله بن حمد ((2 Seas)) يحقق بطولة إنتيلجنت موني بريتيش جي بي

9/12/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬فريق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬تو‭ ‬سيز‮»‬‭ ‬‮«‬2‭ ‬ Seas ‮»‬‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬بطولة‭ ‬انتيلجنت‭ ‬موني‭ ‬بريتيش‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬لفرق‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬3‭ (‬ GT 3‭) ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬كنت‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬بطولة‭ ‬السائقين‭ ‬التي‭ ‬ستحسم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬‮


‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مالك‭ ‬فريق‭ ‬تو‭ ‬سيز‭ ‬‮«‬2 Seas ‮»‬‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية،‭ ‬مقدما‭ ‬سموه‭ ‬التهاني‭ ‬لجميع‭ ‬طاقم‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جماعي‭ ‬باهر‭ ‬خلال‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬‮

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬طاقم‭ ‬الفريق‭ ‬قام‭ ‬بجهد‭ ‬وأداء‭ ‬رائع‭ ‬ومتميز،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬السائقين‭ ‬الأربعة‭ ‬كان‭ ‬لإصرارهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬ومنافسة‭ ‬اقوى‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬اقوى‭ ‬حلبات‭ ‬السباق‭ ‬عالميًا‭ ‬أداء‭ ‬رائع،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬ثمرة‭ ‬لجهد‭ ‬جماعي‭ ‬حقيقي،‭ ‬مما‭ ‬مكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬رسمت‭ ‬قبل‭ ‬السباق،‭ ‬وهي‭ ‬تأمين‭ ‬لقب‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬للفريق‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭.‬‮

ونجح‭ ‬الثنائي‭ ‬جيمس‭ ‬كوتينغهام‭ ‬وجوني‭ ‬أدام‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬براندز‭ ‬هاتش‮»‬‭ ‬ Brands ‭ ‬ Hatch ‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬إيان‭ ‬لوجي‭ ‬وجول‭ ‬جونون‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهاها‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬المليء‭ ‬بالإثارة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬بطولة‭ ‬السائقين‭ ‬التي‭ ‬ستحسم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬‮

ودخل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬تو‭ ‬سيز‮»‬‭ ‬‮«‬2 Seas ‮»‬‭ ‬السباق‭ ‬متفائلًا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬بورتيماو،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغارف‭ ‬البرتغالية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬براندز‭ ‬هاتش‮»‬،‭ ‬ومستعداً‭ ‬لحسم‭ ‬لقب‭ ‬البطولة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬لسائقي‭ ‬الفريق‭ ‬الأربعة‭ ‬أثناء‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والسباق‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وأثبت‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬جدارتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تحدوا‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬وحرارة‭ ‬الطقس‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وحققوا‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬عمق‭ ‬فريق‭ ‬تو‭ ‬سيز‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬الفارق‭ ‬مبتعداً‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬له‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬انتيلجنت‭ ‬موني‭ ‬بريتيش‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬لفرق‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬للثنائي‭ ‬جيمس‭ ‬كوتينغهام‭ ‬وجوني‭ ‬أدام‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭ ‬كاملة،‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سيجعل‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬دونينجتون‭ ‬بارك‭ ‬البريطانية‭ ‬بمثابة‭ ‬النهائي‭ ‬المثير‭ ‬الذي‭ ‬سيسعى‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬السائقين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إيان‭ ‬لوجي‭ ‬مازال‭ ‬يتمتع‭ ‬بحظوظ‭ ‬وفيرة‭ ‬لضمان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيمكن‭ ‬فريق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬تو‭ ‬سيز‮»‬‭ ‬‮«‬2 Seas ‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولتي‭ ‬الفرق‭ ‬والسائقين‭ ‬معا‭.‬‮



MENAFN12092023000055011008ID1107057079

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث