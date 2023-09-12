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‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مالك‭ ‬فريق‭ ‬تو‭ ‬سيز‭ ‬‮«‬2 Seas ‮»‬‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬حققه‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬إنجازات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية،‭ ‬مقدما‭ ‬سموه‭ ‬التهاني‭ ‬لجميع‭ ‬طاقم‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جماعي‭ ‬باهر‭ ‬خلال‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭.‬‮

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وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬طاقم‭ ‬الفريق‭ ‬قام‭ ‬بجهد‭ ‬وأداء‭ ‬رائع‭ ‬ومتميز،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬السائقين‭ ‬الأربعة‭ ‬كان‭ ‬لإصرارهم‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬ومنافسة‭ ‬اقوى‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬اقوى‭ ‬حلبات‭ ‬السباق‭ ‬عالميًا‭ ‬أداء‭ ‬رائع،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬المتقدمة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬ثمرة‭ ‬لجهد‭ ‬جماعي‭ ‬حقيقي،‭ ‬مما‭ ‬مكن‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬رسمت‭ ‬قبل‭ ‬السباق،‭ ‬وهي‭ ‬تأمين‭ ‬لقب‭ ‬أول‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬للفريق‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عاليًا‭.‬‮

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ونجح‭ ‬الثنائي‭ ‬جيمس‭ ‬كوتينغهام‭ ‬وجوني‭ ‬أدام‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬براندز‭ ‬هاتش‮»‬‭ ‬ Brands ‭ ‬ Hatch ‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬إيان‭ ‬لوجي‭ ‬وجول‭ ‬جونون‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬واجهاها‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬المليء‭ ‬بالإثارة،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬بطولة‭ ‬السائقين‭ ‬التي‭ ‬ستحسم‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭.‬‮

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ودخل‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬تو‭ ‬سيز‮»‬‭ ‬‮«‬2 Seas ‮»‬‭ ‬السباق‭ ‬متفائلًا‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬بورتيماو،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغارف‭ ‬البرتغالية‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬براندز‭ ‬هاتش‮»‬،‭ ‬ومستعداً‭ ‬لحسم‭ ‬لقب‭ ‬البطولة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬لسائقي‭ ‬الفريق‭ ‬الأربعة‭ ‬أثناء‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬والتأهيلية‭ ‬والسباق‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وأثبت‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬جدارتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تحدوا‭ ‬كل‭ ‬الصعوبات‭ ‬وحرارة‭ ‬الطقس‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬30‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وحققوا‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬عمق‭ ‬فريق‭ ‬تو‭ ‬سيز‭ ‬لسباق‭ ‬السيارات‭ ‬الفارق‭ ‬مبتعداً‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬له‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬انتيلجنت‭ ‬موني‭ ‬بريتيش‭ ‬جي‭ ‬بي‭ ‬لفرق‭ ‬جي‭ ‬تي‭ ‬قبل‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬للثنائي‭ ‬جيمس‭ ‬كوتينغهام‭ ‬وجوني‭ ‬أدام‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬السائقين‭ ‬بـ13‭ ‬نقطة‭ ‬كاملة،‭ ‬و‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سيجعل‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬دونينجتون‭ ‬بارك‭ ‬البريطانية‭ ‬بمثابة‭ ‬النهائي‭ ‬المثير‭ ‬الذي‭ ‬سيسعى‭ ‬فيه‭ ‬هذا‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولة‭ ‬السائقين‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إيان‭ ‬لوجي‭ ‬مازال‭ ‬يتمتع‭ ‬بحظوظ‭ ‬وفيرة‭ ‬لضمان‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيمكن‭ ‬فريق‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬تو‭ ‬سيز‮»‬‭ ‬‮«‬2 Seas ‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬ببطولتي‭ ‬الفرق‭ ‬والسائقين‭ ‬معا‭.‬‮

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