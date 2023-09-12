وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭: ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخة‭ ‬د‭. ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مروة‭ ‬خالد‭ ‬السعد،‭ ‬سلامة‭ ‬عتيق،‭ ‬شيخة‭ ‬الشيبة،‭ ‬نوف‭ ‬هايل‭ ‬القحطاني،‭ ‬فاطمة‭ ‬رياض،‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف،‭ ‬مواز‭ ‬الخاجة،‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬تختص‭ ‬بمعاونة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬التأكيد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬







