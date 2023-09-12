بقرار صادر عن خالد بن حمدحصة بنت خالد رئيسا للجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين
التاريخ
9/12/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بقرار صادر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وبموافقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تقرر تشكيل لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي، والتي تتبع اللجنة الأولمبية لتحل محل لجنة رياضة المرأة ولكن باختصاصات ومهام جديدة تتناسب مع التطورات الجديدة في المجال الرياضي على المستويين المحلي والدولي، والتي تؤكد دائما ضرورة وأهمية تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي.
وجاء في القرار: تشكل لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي برئاسة الشيخة د. حصة بنت خالد آل خليفة وعضوية كل من: مروة خالد السعد، سلامة عتيق، شيخة الشيبة، نوف هايل القحطاني، فاطمة رياض، وفاء الجزاف، مواز الخاجة، فجر جاسم.
وأضاف القرار أن هذه اللجنة تختص بمعاونة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في التأكيد والحفاظ على تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي بالمملكة في جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية على كافة المستويات.
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