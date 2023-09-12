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بقرار صادر عن خالد بن حمدحصة بنت خالد رئيسا للجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين

9/12/2023 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بقرار‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وبموافقة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬تقرر‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬والتي‭ ‬تتبع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬لجنة‭ ‬رياضة‭ ‬المرأة‭ ‬ولكن‭ ‬باختصاصات‭ ‬ومهام‭ ‬جديدة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬دائما‭ ‬ضرورة‭ ‬وأهمية‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭: ‬تشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخة‭ ‬د‭. ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬مروة‭ ‬خالد‭ ‬السعد،‭ ‬سلامة‭ ‬عتيق،‭ ‬شيخة‭ ‬الشيبة،‭ ‬نوف‭ ‬هايل‭ ‬القحطاني،‭ ‬فاطمة‭ ‬رياض،‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف،‭ ‬مواز‭ ‬الخاجة،‭ ‬فجر‭ ‬جاسم‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬تختص‭ ‬بمعاونة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬التأكيد‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭.‬



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