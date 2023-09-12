وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬الحيثيات‭ ‬بأن‭ ‬الاسناد‭ ‬في‭ ‬المسائل‭ ‬الجنائية‭ ‬إنما‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬الجزم‭ ‬واليقين‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬الظن‭ ‬والتخمين‭ ‬وكانت‭ ‬المحكمة‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أسند‭ ‬للمتهم‭ ‬بشأن‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬غير‭ ‬ثابت،‭ ‬وإنما‭ ‬ما‭ ‬اقترفه‭ ‬المتهم‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬تهمة‭ ‬حجز‭ ‬الأجور،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬عمالية‭ ‬مطالبا‭ ‬المتهم‭ ‬برواتب‭ ‬وبدل‭ ‬إجازات‭ ‬وبدل‭ ‬تذكرة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬حكم‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العمالية‭ ‬بإلزام‭ ‬المتهم‭ ‬بمبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬وبدل‭ ‬إجازات‭ ‬وكذلك‭ ‬بوجود‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭ ‬بتغريم‭ ‬المتهم‭ ‬بحجز‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬بما‭ ‬تنتهي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ثبوت‭ ‬اتهام‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬الاشخاص‭ ‬بحق‭ ‬المتهم‭ ‬مما‭ ‬يقضي‭ ‬القضاء‭ ‬ببراءته‭ ‬مما‭ ‬اسند‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭ ‬إعمالا‭ ‬بالمادة‭ ‬255‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬عندما‭ ‬تواصل‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬دولته‭ ‬العربية‭ ‬وعرض‭ ‬عليه‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬يعمل‭ ‬به‭ ‬مديرا،‭ ‬فوافق‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وعليه‭ ‬أرسل‭ ‬المتهم‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬حجز‭ ‬له‭ ‬تذكرة‭ ‬سفر‭ ‬وحضر‭ ‬الى‭ ‬البحرين،‭ ‬واستقبله‭ ‬ونقله‭ ‬للمصنع،‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬بأنه‭ ‬سيعمل‭ ‬بنظام‭ ‬الأجر‭ ‬على‭ ‬القطعة‭ ‬وليس‭ ‬راتبا‭ ‬ثابتا‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أخبر‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بأنه‭ ‬سيوفر‭ ‬له‭ ‬سكنا‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬سيرسل‭ ‬مبالغ‭ ‬لعائلته،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يرسل‭ ‬المبلغ‭ ‬المتفق‭ ‬عليه،‭ ‬وإنما‭ ‬أرسل‭ ‬مبلغا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬كما‭ ‬حرمه‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬إجازة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عملة‭ ‬ولم‭ ‬يسلمه‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية،‭ ‬واستغل‭ ‬فقر‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬والحاجة‭ ‬الماسة‭ ‬للمال‭ ‬والزمه‭ ‬بالعمل‭ ‬القسري‭ ‬دون‭ ‬رواتب‭ ‬وأيام‭ ‬راحة،‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اللجوء‭ ‬للقضاء‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حقوقه،‭ ‬وتمكن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬الدعوى‭ ‬العمالية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬أجور‭ ‬مستحقة‭ ‬وبدل‭ ‬اجازة،‭ ‬كما‭ ‬رفع‭ ‬مكتب‭ ‬إدارة‭ ‬الدعوى‭ ‬الأمر‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬تحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭.‬