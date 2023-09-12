سوق العمل: تنفيذ حملتين تفتيشيتين في ((العاصمة))
التاريخ
9/12/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين من خلال تكثيف جهود وإجراءات التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى تنفيذ حملتين تفتيشيتين في محافظة العاصمة تمت الأولى بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومديرية شرطة المحافظة، فيما شاركت إدارة تنفيذ الأحكام في الحملة الثانية.
وأسفرت الجهود عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوّهة بأنه قد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية المجتمع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www . lmra . gov . bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.
MENAFN12092023000055011008ID1107057075
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.