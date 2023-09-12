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سوق العمل: تنفيذ حملتين تفتيشيتين في ((العاصمة))

9/12/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬والتنظيم‭ ‬والتشديد‭ ‬على‭ ‬المخالفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬وإجراءات‭ ‬التصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬تمت‭ ‬الأولى‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة،‭ ‬فيما‭ ‬شاركت‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭.‬

وأسفرت‭ ‬الجهود‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬منوّهة‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمّ‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬

‭ ‬وجددت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬دعوتها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتصدي‭ ‬للممارسات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬حماية‭ ‬للمجتمع‭ ‬ككل،‭ ‬داعية‭ ‬المجتمع‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬شكاوى‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملء‭ ‬الاستمارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخصصة‭ ‬للإبلاغ‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭ ‬ www ‭.‬ lmra ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اتصال‭ ‬الهيئة‭ ‬17506055‭.‬

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