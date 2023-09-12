Wednesday, 13 September 2023 04:21 GMT

حبس ثلاثينية عربية الجنسية سنة وإبعادها لاعتدائها على رجلي أمن

9/12/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬سيدة‭ ‬ثلاثينية‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية‭ ‬بالحبس‭ ‬سنة‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعادها‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬شرطيين‭ ‬حاولا‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬سيارتها‭ ‬لحادث‭ ‬مروي،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر،‭ ‬وأنكرت‭ ‬التهم‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليها‭ ‬وادعت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المطاعم‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬تسويقي‭ ‬وقدموا‭ ‬لها‭ ‬وللحاضرين‭ ‬طعاما‭ ‬وشرابا‭ ‬به‭ ‬كحول‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬وعيها‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬اعتدائها‭ ‬على‭ ‬شرطيين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وهي‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تداول‭ ‬بشأنها‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬فاستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشرطيين،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليها‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬السكر‭ ‬البين‭ ‬والإقامة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬تهمة‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭ ‬وحال‭ ‬كونهما‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭. ‬

وأشار‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬مروري،‭ ‬فوجد‭ ‬المتهمة‭ ‬ملقية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهي‭ ‬تنزف‭ ‬وحاول‭ ‬اسعافها،‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬وحاولت‭ ‬عبور‭ ‬الطريق‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منه‭ ‬الا‭ ‬محاولة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬اخر،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الا‭ ‬دفعته‭ ‬واتلفت‭ ‬السترة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتديها،‭ ‬وعندما‭ ‬حضر‭ ‬شرطي‭ ‬اخر‭ ‬للموقع‭ ‬قامت‭ ‬بإتلاف‭ ‬الزي‭ ‬الخاص‭ ‬بالآخر،‭ ‬واعتدت‭ ‬عليه،‭ ‬وعند‭ ‬وصول‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬تم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬والتي‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬الكحول‭ ‬تناولها‭ ‬للمواد‭ ‬المسكرة،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إقامتها‭ ‬منتهية‭. ‬

فأسندت‭ ‬إليها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تهم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬عضوين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬وأثناء‭ ‬تأديتهما‭ ‬وظيفتهما‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬الى‭ ‬مرضهما‭ ‬او‭ ‬عجزهما‭ ‬عن‭ ‬أعمالها‭ ‬الشخصية‭ ‬20‭ ‬يوما،‭ ‬كما‭ ‬اهانت‭ ‬بالألفاظ‭ ‬والأفعال‭ ‬المبينة‭ ‬بالأوراق‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬وظيفتهما،‭ ‬كما‭ ‬أتلفت‭ ‬عمدا‭ ‬المنقولات‭ ‬المبينة‭ ‬الموصوفة‭ ‬في‭ ‬الاوراق‭ ‬والمملوكة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬وأحدثت‭ ‬إزعاجا‭ ‬للغير،‭ ‬ولم‭ ‬تجدد‭ ‬إقامتها‭.‬

MENAFN12092023000055011008ID1107057074

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث