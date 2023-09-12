وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالقبض‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬اعتدائها‭ ‬على‭ ‬شرطيين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬وهي‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬تداول‭ ‬بشأنها‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬بمواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬فاستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬الشرطيين،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمة‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬غير‭ ‬مشروعة،‭ ‬ووجهت‭ ‬إليها‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬السكر‭ ‬البين‭ ‬والإقامة‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬تهمة‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفتيهما‭ ‬وحال‭ ‬كونهما‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭. ‬

وأشار‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬مروري،‭ ‬فوجد‭ ‬المتهمة‭ ‬ملقية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وهي‭ ‬تنزف‭ ‬وحاول‭ ‬اسعافها،‭ ‬الا‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بالهرب‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬وحاولت‭ ‬عبور‭ ‬الطريق‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬منه‭ ‬الا‭ ‬محاولة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬اخر،‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الا‭ ‬دفعته‭ ‬واتلفت‭ ‬السترة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يرتديها،‭ ‬وعندما‭ ‬حضر‭ ‬شرطي‭ ‬اخر‭ ‬للموقع‭ ‬قامت‭ ‬بإتلاف‭ ‬الزي‭ ‬الخاص‭ ‬بالآخر،‭ ‬واعتدت‭ ‬عليه،‭ ‬وعند‭ ‬وصول‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬تم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬والتي‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬الكحول‭ ‬تناولها‭ ‬للمواد‭ ‬المسكرة،‭ ‬كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬إقامتها‭ ‬منتهية‭. ‬

فأسندت‭ ‬إليها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تهم‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬عضوين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬وأثناء‭ ‬تأديتهما‭ ‬وظيفتهما‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬الى‭ ‬مرضهما‭ ‬او‭ ‬عجزهما‭ ‬عن‭ ‬أعمالها‭ ‬الشخصية‭ ‬20‭ ‬يوما،‭ ‬كما‭ ‬اهانت‭ ‬بالألفاظ‭ ‬والأفعال‭ ‬المبينة‭ ‬بالأوراق‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بسبب‭ ‬تأديتهما‭ ‬وظيفتهما،‭ ‬كما‭ ‬أتلفت‭ ‬عمدا‭ ‬المنقولات‭ ‬المبينة‭ ‬الموصوفة‭ ‬في‭ ‬الاوراق‭ ‬والمملوكة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬وجدت‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬وأحدثت‭ ‬إزعاجا‭ ‬للغير،‭ ‬ولم‭ ‬تجدد‭ ‬إقامتها‭.‬