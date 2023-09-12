حبس ثلاثينية عربية الجنسية سنة وإبعادها لاعتدائها على رجلي أمن
التاريخ
9/12/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية سيدة ثلاثينية عربية الجنسية بالحبس سنة وأمرت بإبعادها نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن اعتدت على شرطيين حاولا تقديم المساعدة لها بعد تعرض سيارتها لحادث مروي، حيث تبين أن المتهم كانت في حالة سكر، وأنكرت التهم المنسوبة إليها وادعت أنها كانت في أحد المطاعم للاتفاق على عمل تسويقي وقدموا لها وللحاضرين طعاما وشرابا به كحول ولم تكن في وعيها.
وكانت النيابة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بالقبض على المتهمة وهي في حالة سكر وعلى إثر اعتدائها على شرطيين من قوات الأمن العام، وهي الواقعة التي تداول بشأنها مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت إلى أقوال الشرطيين، واستجوبت المتهمة التي تبين أن إقامتها في البلاد غير مشروعة، ووجهت إليها فضلاً عن السكر البين والإقامة غير المشروعة تهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما أعمال وظيفتيهما وحال كونهما من أعضاء قوات الأمن العام.
وأشار المجني عليه أنه تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري، فوجد المتهمة ملقية على الأرض وهي تنزف وحاول اسعافها، الا أنها قامت بالهرب من الموقع وحاولت عبور الطريق فما كان منه الا محاولة السيطرة عليها كي لا تتسبب في حادث اخر، فما كان من المتهمة الا دفعته واتلفت السترة التي كان يرتديها، وعندما حضر شرطي اخر للموقع قامت بإتلاف الزي الخاص بالآخر، واعتدت عليه، وعند وصول سيارة الإسعاف تم السيطرة على المتهمة والتي تبين من خلال فحص الكحول تناولها للمواد المسكرة، كما تبين أن إقامتها منتهية.
فأسندت إليها النيابة العامة تهم الاعتداء على سلامة جسم عضوين من قوات الأمن العام بسبب وأثناء تأديتهما وظيفتهما ولم يفض فعل الاعتداء الى مرضهما او عجزهما عن أعمالها الشخصية 20 يوما، كما اهانت بالألفاظ والأفعال المبينة بالأوراق الموظفين العموميين بوزارة الداخلية بسبب تأديتهما وظيفتهما، كما أتلفت عمدا المنقولات المبينة الموصوفة في الاوراق والمملوكة لوزارة الداخلية، كما وجدت في حالة سكر في مكان عام وأحدثت إزعاجا للغير، ولم تجدد إقامتها.
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