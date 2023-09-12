ثلث الجرّاحات في بريطانيا تعرّضن للاعتداء الجنسي

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬استطلاع‭ ‬أجري‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كشف‭ ‬أسماء‭ ‬المشاركين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬أقسام‭ ‬الجراحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬29 ‭,‬ 9 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬أبلغن‭ ‬عن‭ ‬تعرّضهن‭ ‬لاعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬زميل‭ ‬لهنّ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ6 ‭,‬ 9 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الرجال‭. ‬

وأظهر‭ ‬الاستطلاع‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬63 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬شملهنّ‭ ‬الاستطلاع‭ ‬قلن‭ ‬إنهنّ‭ ‬تعرضن‭ ‬للتحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬من‭ ‬زملاء‭ ‬لهنّ،‭ ‬فيما‭ ‬بلغت‭ ‬النسبة‭ ‬23 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭. ‬وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬تُظهر‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أنّ‭ ‬النساء‭ ‬والرجال‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجراحة‭ ‬يعيشون‭ ‬واقعاً‭ ‬مختلفاً‭. ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النساء،‭ ‬فإن‭ ‬التواجد‭ ‬حول‭ ‬الزملاء‭ ‬يعني‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬رصد‭ ‬سلوكيات‭ ‬جنسية‭ ‬سيئة‭ ‬أو‭ ‬التعرّض‭ ‬شخصيا‭ ‬لها‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬المسح،‭ ‬قال‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬و81‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬إنهم‭ ‬شهدوا‭ ‬تحرشاً‭ ‬جنسياً‭ ‬بين‭ ‬زملائهم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬السابقة‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬حالات‭ ‬الاغتصاب‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الاستطلاع‭ ‬‮«‬أبلغوا‭ ‬عن‭ ‬تعرّضهم‭ ‬للاغتصاب‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬زملاء‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬سياقات‭ ‬أخرى‭ ‬متعلقة‭ ‬بالعمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أماكن‭ ‬التدريس‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وأحداث‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬المسح‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬أبلغن‭ ‬عن‭ ‬تعرّضهن‭ ‬‮«‬لاتصال‭ ‬جسدي‭ ‬قسري‭ ‬مرتبط‭ ‬بفرص‭ ‬وظيفية‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬سوء‭ ‬السلوك‭ ‬الجنسي‭ ‬يحدث‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬للتدقيق‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الجراحية‭ ‬بسبب‭ ‬تضافر‭ ‬عوامل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالهيكلية‭ ‬الهرمية‭ ‬المتجذرة‭ ‬وعدم‭ ‬التوازن‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتوزيع‭ ‬السلطة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬تامزين‭ ‬كومينغ،‭ ‬رئيسة‭ ‬منتدى‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إنجلترا،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬شبيهة‭ ‬بحركة‭ (‬مي‭ ‬تو‭) (‬المناهضة‭ ‬للعنف‭ ‬الجنسي‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجراحة‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬كومينغ‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬العمل‭ ‬الحقيقي‭ ‬لإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬

وأجري‭ ‬الاستطلاع‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المعنية‭ ‬بسوء‭ ‬السلوك‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬الجراحة‭ (‬ WPSMS ‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجراحين‭ ‬المتعاقدين‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬والأطباء‭ ‬والباحثين‭ ‬‮«‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بسوء‭ ‬السلوك‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬الجراحة،‭ ‬لإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬ثقافي‭ ‬وتنظيمي‮»‬‭. ‬