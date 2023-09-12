وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التحوّل‭ ‬ستكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬على‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬لأنه‭ ‬سيقدم‭ ‬موعد‭ ‬ذروة‭ ‬انبعاثات‭ ‬الغازات‭ ‬الدفيئة‭. ‬وقال‭ ‬بيرول‭ ‬الذي‭ ‬تتخذ‭ ‬منظمته‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭ ‬إنّه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة،‭ ‬فإنّ‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬‮«‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬ذروة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬كلّ‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬الوقود‭ ‬هذا‭ ‬العقد‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقرب‭ ‬ممّا‭ ‬توقّعه‭ ‬كثيرون‭. ‬

وقال‭ ‬بيرول‭ ‬إنّ‭ ‬التغيير‭ ‬يرجع‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النمو‭ ‬المذهل‮»‬‭ ‬لتقنيات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التغييرات‭ ‬الهيكلية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬وتداعيات‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭. ‬وتوقّعت‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬أنّ‭ ‬ذروة‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬النفط‭ ‬ستكون‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأفق‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العقد،‭ ‬لكنّها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تُجري‭ ‬فيها‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفحم‭ ‬والغاز‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬بيرول‭ ‬أنّ‭ ‬تزايد‭ ‬السيارات‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬النفط‭. ‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينخفض‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الغاز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬في‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬استخدام‭ ‬المضخّات‭ ‬الحرارية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجدّدة‭ ‬بينما‭ ‬تتحوّل‭ ‬أوروبا‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الإمدادات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الفحم‭ ‬سيبلغ‭ ‬ذروته‭ ‬في‭ ‬‮«‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬ونمو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجدّدة‭ ‬والطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬مستهلك‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬سيمون‭ ‬تاغليابيترا،‭ ‬خبير‭ ‬المناخ‭ ‬وكبير‭ ‬زملاء‭ ‬مركز‭ ‬بروغل‭ ‬للأبحاث‭ ‬في‭ ‬بروكسل،‭ ‬إنّ‭ ‬التوقّعات‭ ‬الجديدة‭ ‬لوكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬توضح‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تحوّل‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتباطأ،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يتقدّم‭ ‬بقوة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أنّ‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬مثل‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة،‭ ‬فإنّ‭ ‬التحوّل‭ ‬ينتقل‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بالسياسات‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بالتكنولوجيا‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬سمة‭ ‬أساسية‭ ‬لأنها‭ ‬تحمي‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬الرياح‭ ‬السياسية‭ ‬المعاكسة‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬قال‭ ‬محلّلون‭ ‬في‭ ‬‮«‬رويال‭ ‬بنك‭ ‬أوف‭ ‬كندا‮»‬‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬إنّ‭ ‬التوقّعات‭ ‬الجديدة‭ ‬لوكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الدولية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬‮«‬النجاح‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬المؤيّدة‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجدّدة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬هؤلاء‭ ‬المحلّلون‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬مجال‭ ‬لصانعي‭ ‬السياسات‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬لتسريع‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬والتخلّص‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المناقشات‭ ‬عبر‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬عوائد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجدّدة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تحمّل‭ ‬التكاليف‮»‬‭. ‬