وقالت‭ ‬المنظمة،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬إنها‭ ‬تكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬العالمية‭ ‬المتزايدة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬فيه‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬لنقص‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وأفاد‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬انخفاض‭ ‬المساهمات‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬بينما‭ ‬تتزايد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬بشكل‭ ‬مطرد‮»‬‭. ‬

ويقدر‭ ‬خبراء‭ ‬البرنامج‭ ‬الاممي‭ ‬وقوع‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬لذلك،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬خفض‭ ‬في‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬يواجه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬خطر‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬الجوع‭ ‬الطارئة‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬البرنامج‭ ‬الأممي‭ ‬التنفيذية‭ ‬سيندي‭ ‬ماكين‭ ‬إن‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭. ‬

وأكدت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬نتلق‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬نحتاجه‭ ‬لتجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الكوارث،‭ ‬سيشهد‭ ‬العالم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الجوع‮»‬‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬إما‭ ‬أن‭ ‬نؤجج‭ ‬نيران‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬العالمي،‭ ‬أو‭ ‬نعمل‭ ‬بسرعة‭ ‬لإطفائها‮»‬‭. ‬ويقدّر‭ ‬البرنامج‭ ‬الأممي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬يواجهون‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الحاد‭ ‬بـ345‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬عند‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬ضعف‭ ‬الامن‭ ‬الغذائي‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭.

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وأوضح‭ ‬البرنامج‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬يتضمن‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بلغوا‭ ‬مستويات‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬الجوع،‭ ‬أو‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬التصنيف،‭ ‬ما‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬يائسة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬وعدم‭ ‬التعرض‭ ‬لخطر‭ ‬الموت‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭. ‬ووصف‭ ‬‮«‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬بأنها‭ ‬شريان‭ ‬ضروري‭ ‬للحياة،‭ ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تعرضهم‭ ‬للمجاعة‮»‬‭. ‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إنها‭ ‬اضطرت‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تخفيضات‭ ‬هائلة‭ ‬فيما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عملياتها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬البؤر‭ ‬الساخنة‭ ‬مثل‭ ‬أفغانستان‭ ‬وبنغلادش‭ ‬وهايتي‭ ‬وسوريا‭. ‬وفي‭ ‬أفغانستان،‭ ‬اضطر‭ ‬البرنامج‭ ‬الأممي‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬عدد‭ ‬المستفيدين‭ ‬بنسبة‭ ‬66‭ ‬في‭ ‬المئة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬إحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إذ‭ ‬يواجه‭ ‬حوالي‭ ‬22‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ - ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ -‬انعدامًا‭ ‬حادًا‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ويهدد‭ ‬خطر‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬طفل‭. ‬

وفي‭ ‬يوليو‭ ‬انقطعت‭ ‬المساعدات‭ ‬عن‭ ‬45‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬متلقي‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وربع‭ ‬المسجلين‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬هايتي‭. ‬وكما‭ ‬اضطر‭ ‬البرنامج،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد،‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬الصومال،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬4‭.‬7‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬استجابة‭ ‬المنظمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬المجاعة‭ ‬هناك‭ ‬حدها‭ ‬الاقصى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ويخشى‭ ‬خبراء‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬تشكل‭ ‬‮«‬حلقة‭ ‬هلاك‮»‬‭ ‬إنسانية،‭ ‬حين‭ ‬تضطر‭ ‬المنظمة‭ ‬الأممية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إنقاذ‭ ‬من‭ ‬يتضورون‭ ‬جوعا‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مجرد‭ ‬الجائعين‮»‬‭. ‬