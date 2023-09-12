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شركة Beyon تقدم منحة دراسية مدة 4 سنوات للطالب حامد العوضي من الجامعة الأمريكية

9/12/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تواصل‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ (‬ AUBH ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬جامعة‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬لتقديم‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬لمدة‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬للطلبة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ويتم‭ ‬اختيارهم‭ ‬وفقًا‭ ‬لجدارتهم‭ ‬وتفوقهم‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وهذا‭ ‬العام،‭ ‬حاز‭ ‬الطالب‭ ‬حامد‭ ‬إبراهيم‭ ‬العوضي‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬المعرفة‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنحة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬التقييمات‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجامعة‭ ‬وشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاختيار‭. ‬وتمّ‭ ‬تسليم‭ ‬المنحة‭ ‬للطالب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ميكيل‭ ‬فينتر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬والشيخ‭ ‬بدر‭ ‬‮
‬بن‭ ‬راشد
آل‭ ‬خليفة
الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ممثل‭ ‬من‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬ويليام‭ ‬د‭. ‬هيرت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬بالجامعة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬أمل‭ ‬العوضي‭ ‬عميد‭ ‬شؤون‭ ‬الطلاب‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬كوك،‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تسهيل‭ ‬إمكانية‭ ‬حصول‭ ‬الطلاب‭ ‬الطموحين‭ ‬والموهوبين‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مهمتنا‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭. ‬وإنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬لتقديم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬ليصبح‭ ‬حامد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بينما‭ ‬يستعد‭ ‬لبناء‭ ‬حياة‭ ‬مليئة‭ ‬بالنجاح‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬والذين‭ ‬حضروا‭ ‬معنا‭ ‬هنا‭ ‬اليوم‭ ‬يقدمون‭ ‬أداءً‭ ‬أكاديميًا‭ ‬جيدًا،‭ ‬ويستمتعون‭ ‬بتجربة‭ ‬جامعية‭ ‬رائعة‭. ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الطالب‭ ‬أحمد‭ ‬رحيمي‭ ‬الذي‭ ‬التحق‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دراسته‭ ‬فهو‭ ‬ايضًا‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصالات‭ ‬بالجامعة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الطالبة‭ ‬سلوى‭ ‬بشارة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬تستمتع‭ ‬بعامها‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الجامعة،‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬مختلفة‭ ‬كبرنامج‭ ‬إنجاز‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭. ‬ونتمنى‭ ‬لهم‭ ‬جميعًا‭ ‬النجاح‭ ‬المستمر‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬ميكيل‭ ‬فينتر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لمن‭ ‬دواعي‭ ‬سرورنا‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬جزءً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬مبادراتنا‭ ‬السنوية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬قيمنا‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬اهتّم‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬مدتها‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬لطالب‭ ‬بحريني‭ ‬طموح،‭ ‬وأن‭ ‬نقدم‭ ‬له‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلمه‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬ومزاولة‭ ‬مهنة‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬وصناعة‭ ‬المحتوى‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬للأفراد‭ ‬الموهوبين‭ ‬الذين‭ ‬يحققون‭ ‬إنجازات‭ ‬أكاديمية‭ ‬استثنائية‭. ‬كما‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بتعليم‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‭ ‬وبمعايير‭ ‬عالمية،‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لإطلاق‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياتهم‭ ‬ومواهبهم‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬برنامج‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬ Beyon ‭ ‬بتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الطلاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬للمستقبل‭.‬

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