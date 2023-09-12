نيو كابيتال تعين بابك سلطاني رئيسا تنفيذيا لتعزيز نمو الشركة ومبادراتها الاستراتيجية
التاريخ
9/12/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت نيو كابيتال، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الاستثمار العقاري، امس تعيين بابك سلطاني رئيسًا تنفيذيًا لها. وسيكون مقر بابك في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وسيتولى منصبه بمفعول فوري.
وبصفته الرئيس التنفيذي، سيكون بابك مسؤولًا عن تعزيز مكانة نيو كابيتال في الأسواق بهدف زيادة أصول الشركة المدارة من حوالي مليار دولار أمريكي إلى 3 مليارات دولار أمريكي على المدى المتوسط. كما سيقود بابك مبادرات توسيع قاعدة مستثمري الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قيادة عمليات الاستحواذ وإدارة الأصول، لضمان الأداء الأمثل للشركة وخلق القيمة للمستثمرين والمساهمين.
وينضم بابك إلى نيو كابيتال حاملًا معه خبرة أكثر من عشرين سنة في مجال الاستثمار في العقارات. وقبل تعيينه في نيو كابيتال، أمضى 15 سنة في إنفستكورب وشغل منصب المدير التنفيذي للاستثمار العقاري. وكان له دور كبير في زيادة قيمة الأصول العقارية المدارة لدى إنفستكورب لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال فترة عمله. ويحمل بابك درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة تيكساس في أرلينغتون.
وفي هذا الصدد، قال هاني عبيد مؤسس ورئيس مجلس إدارة نيو كابيتال: «يسرنا أن نرحب بالرئيس التنفيذي الجديد بابك سلطاني؛ حيث إن خبرته الواسعة في قطاع العقارات، إلى جانب مهاراته الاستراتيجية والقيادية، سيكون لها دور فعال في المرحلة القادمة لنمو نيو كابيتال. وسيضيف هذا التعيين للشركة هيكلة وتركيزا أكبر على خدمة العملاء».
وأضاف بابك سلطاني الرئيس التنفيذي: «أتطلع إلى الانضمام إلى نيو كابيتال في هذا الوقت من رحلة النمو؛ إذ إنه التوقيت المناسب للأسواق، وأرى إمكانيات وفرصا كبيرة لتعزيز نمو الشركة. ومع وجود فريق عمل متكامل وذي خبرة عالية، لدينا المهارات المطلوبة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية واغتنام المزيد من الفرص لخلق القيمة لعملائنا».
تأسست نيو كابيتال في عام 2015. تبلغ قيمة أصول الشركة حوالي مليار دولار أمريكي، ولديها سجل حافل في الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة، غرب أوروبا، والمملكة المتحدة. وقامت الشركة مؤخرًا بالاستحواذ على Royal Albert Docks في ليفربول، وهو موقع تاريخي ومعلم سياحي في مدينة ليفربول بالمملكة المتحدة.
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