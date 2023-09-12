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نيو كابيتال تعين بابك سلطاني رئيسا تنفيذيا لتعزيز نمو الشركة ومبادراتها الاستراتيجية

9/12/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال،‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري،‭ ‬امس‭ ‬تعيين‭ ‬بابك‭ ‬سلطاني‭ ‬رئيسًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬لها‭. ‬وسيكون‭ ‬مقر‭ ‬بابك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بالإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسيتولى‭ ‬منصبه‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‭.‬

وبصفته‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬سيكون‭ ‬بابك‭ ‬مسؤولًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬المدارة‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط‭. ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬بابك‭ ‬مبادرات‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬مستثمري‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬عمليات‭ ‬الاستحواذ‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول،‭ ‬لضمان‭ ‬الأداء‭ ‬الأمثل‭ ‬للشركة‭ ‬وخلق‭ ‬القيمة‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والمساهمين‭.‬

وينضم‭ ‬بابك‭ ‬إلى‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال‭ ‬حاملًا‭ ‬معه‭ ‬خبرة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العقارات‭. ‬وقبل‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال،‭ ‬أمضى‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬إنفستكورب‭ ‬وشغل‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬العقاري‭. ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬العقارية‭ ‬المدارة‭ ‬لدى‭ ‬إنفستكورب‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭. ‬ويحمل‭ ‬بابك‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬تيكساس‭ ‬في‭ ‬أرلينغتون‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬هاني‭ ‬عبيد‭ ‬مؤسس‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نرحب‭ ‬بالرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الجديد‭ ‬بابك‭ ‬سلطاني؛‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬خبرته‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العقارات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مهاراته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والقيادية،‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لنمو‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال‭. ‬وسيضيف‭ ‬هذا‭ ‬التعيين‭ ‬للشركة‭ ‬هيكلة‭ ‬وتركيزا‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بابك‭ ‬سلطاني‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭: ‬‮«‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬النمو؛‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬التوقيت‭ ‬المناسب‭ ‬للأسواق،‭ ‬وأرى‭ ‬إمكانيات‭ ‬وفرصا‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الشركة‭. ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬متكامل‭ ‬وذي‭ ‬خبرة‭ ‬عالية،‭ ‬لدينا‭ ‬المهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬واغتنام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لخلق‭ ‬القيمة‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

تأسست‭ ‬نيو‭ ‬كابيتال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬أصول‭ ‬الشركة‭ ‬حوالي‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬ولديها‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬غرب‭ ‬أوروبا،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬وقامت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بالاستحواذ‭ ‬على‭ ‬ Royal ‭ ‬ Albert ‭ ‬ Docks ‭ ‬في‭ ‬ليفربول،‭ ‬وهو‭ ‬موقع‭ ‬تاريخي‭ ‬ومعلم‭ ‬سياحي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ليفربول‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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