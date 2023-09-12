استمرارية الاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية
التاريخ
9/12/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة مجموعة فنادق الخليج -بحضور رئيس المجلس فاروق المؤيد- بأعضاء برنامج المستقبل التدريبي الذي ينعقد سنويا حرصا منهم على استمرارية التواصل والعطاء بين الطرفين. وقد صمم البرنامج بدعم مالي تام من قبل المجموعة خصيصاً لتطوير المهارات القيادية والفندقية لخريجي الجامعات من الشباب البحريني.
وانطلق برنامج المستقبل التدريبي رسمياً عام 1971 تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير وتعزيز الكوادر الوطنية لبناء مستقبل عامر. كما يوفر برنامج المجموعة ميزة تنافسية عند استقطابه أفضل خريجي الجامعات من المعاهد التعليمية داخل البحرين وخارجها.
وعلق رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق المؤيد: «لطالما التزمت المجموعة بالاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية وتهيئتها لمواكبة سوق العمل حيث أثمر برنامج المستقبل تأهيل وتخريج عدد من الكفاءات البحرينية التي تتولى اليوم مناصب إدارية وقيادية في شتى قطاعات العمل».
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