استمرارية الاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية

وانطلق‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬التدريبي‭ ‬رسمياً‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الدولة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬عامر‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬المجموعة‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬عند‭ ‬استقطابه‭ ‬أفضل‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬التعليمية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭. ‬

وعلق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬التزمت‭ ‬المجموعة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬أثمر‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬تأهيل‭ ‬وتخريج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬اليوم‭ ‬مناصب‭ ‬إدارية‭ ‬وقيادية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬