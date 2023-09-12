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استمرارية الاستثمار في تطوير الكوادر البحرينية

9/12/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ -‬بحضور‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭- ‬بأعضاء‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬ينعقد‭ ‬سنويا‭ ‬حرصا‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬التواصل‭ ‬والعطاء‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬وقد‭ ‬صمم‭ ‬البرنامج‭ ‬بدعم‭ ‬مالي‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجموعة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬القيادية‭ ‬والفندقية‭ ‬لخريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وانطلق‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬التدريبي‭ ‬رسمياً‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الدولة‭ ‬لتطوير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬عامر‭. ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬برنامج‭ ‬المجموعة‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬عند‭ ‬استقطابه‭ ‬أفضل‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬التعليمية‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭. ‬

وعلق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬التزمت‭ ‬المجموعة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لمواكبة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬أثمر‭ ‬برنامج‭ ‬المستقبل‭ ‬تأهيل‭ ‬وتخريج‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬اليوم‭ ‬مناصب‭ ‬إدارية‭ ‬وقيادية‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬

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