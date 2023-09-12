بدء أعمال الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني برعاية رئيس مجلس الشورى
التاريخ
9/12/2023 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مجلس النواب: للإعلام الرقمي دور حيوي مهم يتعدى نقل الخبر والمعلومة
مجلس الشورى: الإعلام البرلماني وعى المواطنين بأهمية المجالس التشريعية
كتب: وليد دياب
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد النبي سلمان أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي قدما في مسيرتها التنموية الشاملة، بخطًى راسخة ومدروسة، في إطار دولة القانون والمؤسسات، التي جعلت دعم وتعزيز المشاركة الشعبية منهجاً أساسيا لبناء الدولة ونهضتها، وعبر المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار الوطني، من خلال ممارسة الحق الدستوري الحر في انتخاب ممثليهم، انطلاقا من مبادئ ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، نيابة عن رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم أمس في افتتاح الملتقى العربي الأول للإعلام البرلماني، المنعقد برعاية كريمة من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري وبتنظيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، تحت عنوان: «الإعلام البرلماني والرقمنة.. الفرص والتحديات».
وأشار إلى أن الإعلام البرلماني اليوم لم يعد يقتصر دوره على نقل أخبار جلسات واجتماعات المجالس والبرلمانات ولجانها وفعالياتها، بل أضحى له دور حيوي، ومسؤولية وطنية، ذات أسس موضوعية، وممارسة مهنية، تقوم على مبادئ وقيم ذات منهجية ومصداقية، تتجاوز بمراحل عملية نقل الخبر، إلى عملية التثقيف وزيادة الوعي العام، بجانب مواكبة التطور الإعلامي الحديث، والتحولات الرقمية والانتقال إلى البرلمان الالكتروني، مع إبراز الدور الأساسي لأعضاء البرلمان من خلال اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الشعبية والتواصل الفعال، في صنع القرار الوطني، عبر المؤسسات التشريعية، بقنواتها ومنصاتها المتعددة، وكذلك المساهمة في تعزيز التفاعل بين المؤسسات البرلمانية والمؤسسات الإعلامية من جانب، ومع الجمهور من جانب آخر، مع تفعيل دور الشباب في المشاركة في العمل السياسي، وعبر المجلس النيابي.
بدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الإعلام البرلماني أصبح يشكّل أداة تواصل استراتيجية تهدف إلى إيصال الرسائل بفعالية إلى الجمهور ومشاركته بمحتوى متنوع ومبتكر، ما يعزز التفاعل مع الأخبار والأحداث البرلمانية، ويعمق الوعي والإدراك لدى المواطنين بأهمية وجود المجالس التشريعية، ودورها في وضع أطر قانونية تدعم مجالات التنمية والنهضة التي تنشدها الدول والشعوب كافة.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح إن التطور التكنولوجي والرقمنة فتحت آفاقًا جديدة للوصول إلى الجمهور وتقديم المعلومات بطرق مبتكرة وتفاعلية، بالشكل الذي يبرز أهمية الإعلام البرلماني كوسيلة فعّالة وضرورية لنقل أصوات المجالس التشريعية إلى الشعوب، بطرق تلبي وتواكب التطورات والأدوات والوسائل الإعلامية الحديثة.
وذكر فخرو أن التحولات التكنولوجية يصاحبها تحديات تتعلق بالخصوصية، وأمن المعلومات، ومصداقية المحتوى الإعلامي، وخصوصًا في ظل تدفق المعلومات وانتشار الوسائل الإعلامية التي أصبحت متاحة أمام الجميع، وهو ما يتطلب توجيه جهودنا نحو تطوير استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات وضمان تقديم المعلومات بمصداقية وشفافية.
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