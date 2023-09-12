مجلس الشورى: الإعلام البرلماني وعى المواطنين بأهمية المجالس التشريعية

كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب‭ ‬

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭ ‬





أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬سلمان‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬بخطًى‭ ‬راسخة‭ ‬ومدروسة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬التي‭ ‬جعلت‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬منهجاً‭ ‬أساسيا‭ ‬لبناء‭ ‬الدولة‭ ‬ونهضتها،‭ ‬وعبر‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬الوطني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬الحق‭ ‬الدستوري‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬ممثليهم،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مبادئ‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الملتقى‭ ‬العربي‭ ‬الأول‭ ‬للإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬المنعقد‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وبتنظيم‭ ‬المنظمة‭ ‬العربية‭ ‬للتنمية‭ ‬الإدارية،‭ ‬والشبكة‭ ‬العربية‭ ‬للتواصل‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬ومجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: ‬‮«‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬والرقمنة‭.. ‬الفرص‭ ‬والتحديات‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬اليوم‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يقتصر‭ ‬دوره‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬أخبار‭ ‬جلسات‭ ‬واجتماعات‭ ‬المجالس‭ ‬والبرلمانات‭ ‬ولجانها‭ ‬وفعالياتها،‭ ‬بل‭ ‬أضحى‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬حيوي،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية،‭ ‬ذات‭ ‬أسس‭ ‬موضوعية،‭ ‬وممارسة‭ ‬مهنية،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬ذات‭ ‬منهجية‭ ‬ومصداقية،‭ ‬تتجاوز‭ ‬بمراحل‭ ‬عملية‭ ‬نقل‭ ‬الخبر،‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬التثقيف‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬العام،‭ ‬بجانب‭ ‬مواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحديث،‭ ‬والتحولات‭ ‬الرقمية‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬البرلمان‭ ‬الالكتروني،‭ ‬مع‭ ‬إبراز‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬لأعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختصاصاتهم‭ ‬التشريعية‭ ‬والرقابية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬والتواصل‭ ‬الفعال،‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬الوطني،‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬التشريعية،‭ ‬بقنواتها‭ ‬ومنصاتها‭ ‬المتعددة،‭ ‬وكذلك‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاعل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬ومع‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬مع‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السياسي،‭ ‬وعبر‭ ‬المجلس‭ ‬النيابي‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬أصبح‭ ‬يشكّل‭ ‬أداة‭ ‬تواصل‭ ‬استراتيجية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إيصال‭ ‬الرسائل‭ ‬بفعالية‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬ومشاركته‭ ‬بمحتوى‭ ‬متنوع‭ ‬ومبتكر،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الأخبار‭ ‬والأحداث‭ ‬البرلمانية،‭ ‬ويعمق‭ ‬الوعي‭ ‬والإدراك‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬بأهمية‭ ‬وجود‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أطر‭ ‬قانونية‭ ‬تدعم‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬والنهضة‭ ‬التي‭ ‬تنشدها‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬كافة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬إن‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والرقمنة‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬وتقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬وتفاعلية،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يبرز‭ ‬أهمية‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬كوسيلة‭ ‬فعّالة‭ ‬وضرورية‭ ‬لنقل‭ ‬أصوات‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬إلى‭ ‬الشعوب،‭ ‬بطرق‭ ‬تلبي‭ ‬وتواكب‭ ‬التطورات‭ ‬والأدوات‭ ‬والوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬الحديثة‭.‬

وذكر‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬التحولات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬يصاحبها‭ ‬تحديات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخصوصية،‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬ومصداقية‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تدفق‭ ‬المعلومات‭ ‬وانتشار‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬الجميع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬توجيه‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬وضمان‭ ‬تقديم‭ ‬المعلومات‭ ‬بمصداقية‭ ‬وشفافية‭.‬