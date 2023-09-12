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تعيين مديرين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة التنمية المستدامة وهيئة الثقافة

9/12/2023 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬82‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬83‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

تُعين‭ ‬السيدة‭ ‬فاطمة‭ ‬السيد‭ ‬رضا‭ ‬إسماعيل‭ ‬إبراهيم‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬84‭) ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬بتعيين‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬مصطفى‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬السليمان‭ ‬مديرًا‭ ‬لإدارة‭ ‬الصيانة‭ ‬والخدمات‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭:‬

على‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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