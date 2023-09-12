تعيين مديرين في مكتب رئيس الوزراء ووزارة التنمية المستدامة وهيئة الثقافة
التاريخ
9/12/2023 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (82) لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة التنمية المستدامة، وذلك بناءً على عرْض وزير التنمية المستدامة، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين السيد حسين علي محمد جناحي مديرًا لإدارة التنسيق والمتابعة في وزارة التنمية المستدامة.
المادة الثانية:
على وزير التنمية المستدامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (83) لسنة 2023 بتعيين مدير في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرْض مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُعين السيدة فاطمة السيد رضا إسماعيل إبراهيم مديراً لإدارة المشاريع في مكتب رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثانية
على مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (84) لسنة 2023، بتعيين مدير في هيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك بناءً على عرض رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعين السيد مصطفى سلمان عبدالمحسن السليمان مديرًا لإدارة الصيانة والخدمات بهيئة البحرين للثقافة والآثار.
المادة الثانية:
على رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
MENAFN12092023000055011008ID1107057066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.