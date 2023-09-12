محافظ الجنوبية يبحث احتياجات الأهالي ويناقش الترتيبات للمناسبات القادمة
التاريخ
9/12/2023 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية التاسع لعام 2023، وذلك بحضور العقيد حمد محمد عبدالله الخياط نائب المحافظ والعقيد سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى حضور عدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية بالحضور، مؤكداً سموه دور مبدأ الشراكة المجتمعية والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن عبر مختلف أطر التعاون والتنسيق المشترك، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة في مختلف أرجاء المحافظة.
واطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على عرض قدمه ضابط التنسيق الأمني بالمحافظة تضمن أبرز الشكاوى والاحتياجات الواردة من خلال التواصل الميداني، الذي يعد إحدى القنوات المباشرة مع الأهالي بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية كبرنامج «تواصل» وتطبيق الجنوبية، مؤكداً سموه دراسة المخرجات ورصد الاحتياجات والملاحظات المجتمعية والتنموية الواردة من الأهالي خلال الزيارات الميدانية لكل مناطق المحافظة الجنوبية، من خلال تعزيز الرقابة بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي بالصورة النموذجية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
كما اطلع سمو المحافظ على الجهود التي يبذلها ضباط وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع الحالات الطارئة للحريق، مشيداً سموه بالجاهزية الأمنية التي يتمتع بها الدفاع المدني وسرعة الاستجابة والأداء المتميز لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة.
من جانب آخر، أشاد سمو المحافظ بجهود الإدارة العامة للمرور، وشعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية، في الاستعداد الأمثل لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال متابعة انسيابية الحركة المرورية في الطرق والدوريات المرورية وتوفير كل ما من شأنه حفظ أمن وسلامة الطلبة، مقدراً جهود الإدارة في متابعة تسهيل حركة المركبات في الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
بعدها، تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية استعدادات الجهات الأمنية والإجراءات المتخذة في استقبال مختلف المناسبات والفعاليات القادمة التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، مؤكداً سموه تحقيق سرعة الاستجابة والجاهزية الأمنية الفاعلة ورفع نسبة الوعي في جميع مناطق المحافظة.
وفي ختام اجتماع اللجنة الأمنية، أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للمتابعة الحثيثة من قبل سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية، والتواصل المستمر وإبراز الجانب الأمني وفق أعلى المستويات مع مختلف الأجهزة الأمنية والجهات المختصة.
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