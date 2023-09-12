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محافظ الجنوبية يبحث احتياجات الأهالي ويناقش الترتيبات للمناسبات القادمة

9/12/2023 7:15:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬التاسع‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬والعقيد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬شرطة‭ ‬الرفاع،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬دور‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والطمأنينة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬المحافظة‭.‬

واطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬قدمه‭ ‬ضابط‭ ‬التنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بالمحافظة‭ ‬تضمن‭ ‬أبرز‭ ‬الشكاوى‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الميداني،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬القنوات‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬كبرنامج‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬وتطبيق‭ ‬الجنوبية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬دراسة‭ ‬المخرجات‭ ‬ورصد‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والملاحظات‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتنموية‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬خلال‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لكل‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬بالصورة‭ ‬النموذجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬ضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬للحريق،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وسرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والأداء‭ ‬المتميز‭ ‬لضمان‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور،‭ ‬وشعبة‭ ‬شرطة‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬والدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطلبة،‭ ‬مقدراً‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬تسهيل‭ ‬حركة‭ ‬المركبات‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬والفرعية‭ ‬بالمحافظة‭.‬

بعدها،‭ ‬تابع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬استعدادات‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬تحقيق‭ ‬سرعة‭ ‬الاستجابة‭ ‬والجاهزية‭ ‬الأمنية‭ ‬الفاعلة‭ ‬ورفع‭ ‬نسبة‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬أعرب‭ ‬الحضور‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية،‭ ‬والتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬وإبراز‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭.‬

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