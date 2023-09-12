القائد العام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفيري سريلانكا والفلبين
التاريخ
9/12/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، هيراث مودي يانسلاجي سفيرة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس الثلاثاء 12 سبتمبر 2023م.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفيرة جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة.
كما استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، آن جالندوان لويس سفيرة جمهورية الفلبين الصديقة المعتمدة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفيرة مشيداً بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين على كافة الأصعدة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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