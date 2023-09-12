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القائد العام يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع سفيري سريلانكا والفلبين

9/12/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬هيراث‭ ‬مودي‭ ‬يانسلاجي‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬سيريلانكا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬الصديقة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بسفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬سيريلانكا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬الصديقة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭. ‬

كما‭ ‬استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬آن‭ ‬جالندوان‭ ‬لويس‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬الصديقة‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بالسفيرة‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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