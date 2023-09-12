الهلال الأحمر البحريني تفتح باب التبرعات لإغاثة منكوبي زلزال المغرب
التاريخ
9/12/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت جمعية الهلال الأحمر البحريني فتح باب التبرعات لعامة الشركات البحرينية والمواطنين والمقيمين الراغبين في التبرع لضحايا ومنكوبي زلزال المغرب، داعيةً أهل البر والإحسان إلى مساندة هؤلاء المنكوبين من خلال تقديم تبرعات مادية والمساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين.
وناشدت الجمعية الجميع للمشاركة في هذه الحملة الأهلية، من خلال تقديم تبرعاتهم المادية والعينية لجمعية الهلال الأحمر البحريني، لتقوم بدورها بإيصال هذه التبرعات للمحتاجين والمنكوبين في المغرب، منوهةً بما يتمتع به المواطنون والمقيمون والمؤسسات في البحرين من حس إنساني عال وشعور بالمسؤولية وحب الخير والعطاء والتعاطف مع الشعوب الشقيقة المنكوبة.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر البحريني أنها ستسخر جميع إمكاناتها التنظيمية وخبراتها التي تمتد على مدى أكثر من خمسين عاما في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وعلاقاتها الإقليمية والدولية الواسعة والمتينة، في ضمان إيصال التبرعات للمستحقين الفعليين في المغرب، وبأقصى فاعلية ممكنة.
وقال مبارك الحادي الأمين العام للجمعية إن جمع التبرعات في هذه المحنة التي يمر بها أبناء المملكة المغربية يعكس وقوف مملكة البحرين إلى جانب أشقائها في الوطن العربي حيث تأتي حملة التبرعات هذه في إطار استجابة الهلال الأحمر البحريني للنداء الإنساني الطارئ نظراً إلى الأوضاع الإنسانية الحرجة في المغرب.
وأضاف أن الهلال الأحمر البحريني تسارع إلى مد يد العون عن طريق دعوة كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات في مملكة البحرين إلى المبادرة لتقديم العون للمنكوبين جراء هذا الزلزال.
MENAFN12092023000055011008ID1107057063
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.