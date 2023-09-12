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الهلال الأحمر البحريني تفتح باب التبرعات لإغاثة منكوبي زلزال المغرب

9/12/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التبرعات‭ ‬لعامة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬والمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التبرع‭ ‬لضحايا‭ ‬ومنكوبي‭ ‬زلزال‭ ‬المغرب،‭ ‬داعيةً‭ ‬أهل‭ ‬البر‭ ‬والإحسان‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المنكوبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تبرعات‭ ‬مادية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬للمتضررين‭.‬

وناشدت‭ ‬الجمعية‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الأهلية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تبرعاتهم‭ ‬المادية‭ ‬والعينية‭ ‬لجمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني،‭ ‬لتقوم‭ ‬بدورها‭ ‬بإيصال‭ ‬هذه‭ ‬التبرعات‭ ‬للمحتاجين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬منوهةً‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬المواطنون‭ ‬والمقيمون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حس‭ ‬إنساني‭ ‬عال‭ ‬وشعور‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬وحب‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬والتعاطف‭ ‬مع‭ ‬الشعوب‭ ‬الشقيقة‭ ‬المنكوبة‭.‬

وأكدت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬أنها‭ ‬ستسخر‭ ‬جميع‭ ‬إمكاناتها‭ ‬التنظيمية‭ ‬وخبراتها‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإغاثي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الواسعة‭ ‬والمتينة،‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬إيصال‭ ‬التبرعات‭ ‬للمستحقين‭ ‬الفعليين‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬وبأقصى‭ ‬فاعلية‭ ‬ممكنة‭.‬

وقال‭ ‬مبارك‭ ‬الحادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬إن‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬يعكس‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أشقائها‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬حملة‭ ‬التبرعات‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استجابة‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬للنداء‭ ‬الإنساني‭ ‬الطارئ‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬الحرجة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬تسارع‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬دعوة‭ ‬كل‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬لتقديم‭ ‬العون‭ ‬للمنكوبين‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الزلزال‭.‬

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