الوطنية لحقوق الإنسان: النزلاء المضربون عن الطعام يقررون إنهاء الإضراب
التاريخ
9/12/2023 7:14:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن النزلاء المضربين عن الطعام في مركز الإصلاح والتأهيل في (جو) قرروا وقف الإضراب عن الطعام اعتبارا من يوم أمس الأول 11 سبتمبر 2023، وذلك بعد البدء الفعلي في تطوير الخدمات المقدمة.
وأوضحت المؤسسة في أعقاب الزيارة الميدانية الثالثة التي قام بها وفدها لمركز الإصلاح والتأهيل، والتقى خلالها مسؤولي المركز وعددا من النزلاء، أن المضربين عن الطعام بدأوا في تناول وجباتهم، وأفادوا بالبدء الفعلي في تطوير وتحسين الخدمات، وأن من بينها ما يحتاج إلى بعض الوقت أو إلى تدخل تشريعي.
وأضافت أن عددا من النزلاء أوضح لوفد المؤسسة أنه تم إعادة تنظيم ساعات الزيارة، وكذلك زيادة ساعات التشمس وعدد الأرقام المسموح بها للاتصال. وتطرق النزلاء إلى عدد من الملاحظات ذات الصلة بتطوير الرعاية الصحية في المركز، التي تم تدوينها من قبل الوفد وسيتم تقديمها إلى الجهات المعنية في المستشفيات الحكومية.
وأشارت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنها ستتابع بكل الاهتمام كل الملفات المتعلقة بحقوق النزلاء في ظل إنهاء الإضراب عن الطعام، مشددة على حرصها على النظر في جميع الطلبات التي تقدم بها النزلاء بما يكفل تمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية
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