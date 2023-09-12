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الوطنية لحقوق الإنسان: النزلاء المضربون عن الطعام يقررون إنهاء الإضراب

9/12/2023 7:14:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬النزلاء‭ ‬المضربين‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬في‭ (‬جو‭) ‬قرروا‭ ‬وقف‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬البدء‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وأوضحت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬وفدها‭ ‬لمركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬والتقى‭ ‬خلالها‭ ‬مسؤولي‭ ‬المركز‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬النزلاء،‭ ‬أن‭ ‬المضربين‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬بدأوا‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬وجباتهم،‭ ‬وأفادوا‭ ‬بالبدء‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات،‭ ‬وأن‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬تشريعي‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬أوضح‭ ‬لوفد‭ ‬المؤسسة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬ساعات‭ ‬الزيارة،‭ ‬وكذلك‭ ‬زيادة‭ ‬ساعات‭ ‬التشمس‭ ‬وعدد‭ ‬الأرقام‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬للاتصال‭. ‬وتطرق‭ ‬النزلاء‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدوينها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوفد‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديمها‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستتابع‭ ‬بكل‭ ‬الاهتمام‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬النزلاء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إنهاء‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬الطعام،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬النزلاء‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬تمتعهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية
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