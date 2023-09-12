البحرين الأولى عالميا في نسبة المدارس الحاضنة للتكنولوجيا

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حلت مملكة البحرين في المركز الأول على المستوى الدولي في نسبة المدارس الحاصلة على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا من شركة مايكروسوفت الدولية، فيما حلت في المركز الأول على مستوى دول الخليج العربي والوطن العربي والمركز الثالث دولياً بالنسبة لعدد المدارس الحاصلة على ذات اللقب من الشركة.
وتمكنت 36 مدرسة من مدارس مملكة البحرين، منها 35 مدرسة حكومية ومدرسة خاصة، من إثبات تميز ممارساتها في توظيف التكنولوجيا في التعليم، طبقاً لمعايير شركة مايكروسوفت، التي توظف وسائل باقة (مايكروسوفت 365) في الممارسات التعليمية.
وبهذه المناسبة أشارت نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء إلى أن تقرير شركة مايكروسوفت السنوي للعام الدراسي 2023-2024 قد صدر رسميًا، متضمنًا جميع دول العالم التي شاركت مدارسها في عمليات التقييم للحصول على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا، لافتةً إلى أن مملكة البحرين قد تصدرت نسبة المدارس الحاصلة على لقب المدرسة الحاضنة للتكنولوجيا مقارنة بإجمالي عدد المدارس، فيما حلت مملكة البحرين أيضاً الأولى على المستويين الخليجي والعربي والثالثة على المستوى الدولي من حيث عدد المدارس التي حصلت على هذا اللقب.
ويعد برنامج ( Microsoft Showcase Schools ) برنامجًا عالميًا رائداً يعمل على اختيار المدارس المتميزة في توظيف التكنولوجيا في مجال التعليم، ويعلن قوائم بهذه المدارس بشكل سنوي.
وفي سياق متصل كشفت وكيل الوزارة عن حصول 1716 معلماً من المدارس الحكومية والخاصة على شهادة الخبرة (المعلم الخبير) من شركة مايكروسوفت بعد اجتيازهم عمليات التقييم اللازمة التي يشرف عليها مختصون من شركة مايكروسوفت، والتي ترتكز على القدرة على استخدام وتوظيف أدوات وتقنيات مايكروسوفت الحديثة ودمجها في عملية تطوير التعليم المستمرة.
وقد أشرف كل من المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال التابع لوزارة التربية والتعليم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وكذلك إدارة سياسات وتطوير التعليم على تأهيل المدارس عبر الإعداد والتدريب لخوض عمليات التقييم للحصول على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا.
والجدير بالذكر أن المدارس الحاصلة على لقب الحاضنة للتكنولوجيا هذا العام هي:
سترة الابتدائية للبنين
المعهد الديني الابتدائي
الأندلس الابتدائية للبنات
المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات
حليمة السعدية الإعدادية للبنات
الحد الثانوية للبنات
الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين
الشروق الثانوية للبنات
سار الثانوية للبنات
السهلة الابتدائية للبنات
عقبة بن نافع الابتدائية للبنين
أم أيمن الابتدائية للبنات
عين جالوت الابتدائية للبنات
سكينة بنت الحسين الابتدائية للبنات
سافرة الابتدائية الإعدادية للبنات
زنوبيا الإعدادية للبنات
يثرب الإعدادية للبنات
الرفاع الشرقي الإعدادية للبنات
الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنات
خولة الثانوية للبنات
جدحفص الثانوية الصناعية للبنين
جدحفص الثانوية للبنات
المعرفة الثانوية للبنات
تايلوس الخاصة
الخنساء الابتدائية للبنات
القادسية الابتدائية للبنات
الرفاع الشرقي الابتدائية للبنات
رابعة العدوية الابتدائية للبنات
شهركان الابتدائية للبنات
الوادي الابتدائية للبنات
الحد الإعدادية للبنات
القيروان الإعدادية للبنات
سترة الإعدادية للبنات
عراد الابتدائية الإعدادية للبنين
المحرق الثانوية للبنين
الشيخ عبدالله بن عيسى الثانوية الصناعية للبنين