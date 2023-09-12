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البحرين الأولى عالميا في نسبة المدارس الحاضنة للتكنولوجيا

9/12/2023 7:14:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدارس‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬الدولية،‭ ‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬دولياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لعدد‭ ‬المدارس‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬الشركة‭.‬

وتمكنت‭ ‬36‭ ‬مدرسة‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬منها‭ ‬35‭ ‬مدرسة‭ ‬حكومية‭ ‬ومدرسة‭ ‬خاصة،‭ ‬من‭ ‬إثبات‭ ‬تميز‭ ‬ممارساتها‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬التعليم،‭ ‬طبقاً‭ ‬لمعايير‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬وسائل‭ ‬باقة‭ (‬مايكروسوفت‭ ‬365‭) ‬في‭ ‬الممارسات‭ ‬التعليمية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشارت‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬السنوي‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬رسميًا،‭ ‬متضمنًا‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬مدارسها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التقييم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدارس‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬تصدرت‭ ‬نسبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدرسة‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬مقارنة‭ ‬بإجمالي‭ ‬عدد‭ ‬المدارس،‭ ‬فيما‭ ‬حلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬والثالثة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬المدارس‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭.‬

ويعد‭ ‬برنامج‭ (‬ Microsoft ‭ ‬ Showcase ‭ ‬ Schools ‭) ‬برنامجًا‭ ‬عالميًا‭ ‬رائداً‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬المدارس‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬ويعلن‭ ‬قوائم‭ ‬بهذه‭ ‬المدارس‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬كشفت‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬1716‭ ‬معلماً‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الخبرة‭ (‬المعلم‭ ‬الخبير‭) ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازهم‭ ‬عمليات‭ ‬التقييم‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬يشرف‭ ‬عليها‭ ‬مختصون‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬وتوظيف‭ ‬أدوات‭ ‬وتقنيات‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬الحديثة‭ ‬ودمجها‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬التعليم‭ ‬المستمرة‭.‬

وقد‭ ‬أشرف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬إدارة‭ ‬سياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬المدارس‭ ‬عبر‭ ‬الإعداد‭ ‬والتدريب‭ ‬لخوض‭ ‬عمليات‭ ‬التقييم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬المدارس‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الحاضنة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هي‭:‬

سترة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين

المعهد‭ ‬الديني‭ ‬الابتدائي

الأندلس‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

المالكية‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

حليمة‭ ‬السعدية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

الحد‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين

الشروق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

السهلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين

أم‭ ‬أيمن‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

عين‭ ‬جالوت‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

سكينة‭ ‬بنت‭ ‬الحسين‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

سافرة‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

زنوبيا‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

يثرب‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

الزلاق‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

خولة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬الصناعية‭ ‬للبنين

جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

المعرفة‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

تايلوس‭ ‬الخاصة

الخنساء‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

القادسية‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

رابعة‭ ‬العدوية‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

شهركان‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

الوادي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات

الحد‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

القيروان‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

سترة‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات

عراد‭ ‬الابتدائية‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنين

المحرق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين

الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬الصناعية‭ ‬للبنين

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