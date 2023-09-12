وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالته‭ ‬الإنسانية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬والإغاثة‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬وانطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مختلف‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬تشرف‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬وقوف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬المتضررين‭ ‬وتخفيف‭ ‬آلام‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬يمليه‭ ‬علينا‭ ‬ديننا‭ ‬الإسلامي‭ ‬الحنيف‭ ‬وعاداتنا‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وتأكيداً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم‭ ‬الذي‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬تكليف‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبتوجيه‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بعمل‭ ‬الترتيبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عاجلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوزارات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سوف‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬معاناة‭ ‬أسرهم‭ ‬والتخفيف‭ ‬عنهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الأليم‭.‬