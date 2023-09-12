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قطاع التأمين في البحرين يحقق نمواً في إجمالي أقساط التأمين في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023

9/12/2023 7:14:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أعلن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ (‬التقليدي‭ ‬والتكافل‭) ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬151‭.‬49‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬146‭.‬86‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬ ‭%‬ 3.1‭ ‬كما‭ ‬بلغت‭ ‬مساهمة‭ ‬فروع‭ ‬التأمينات‭ ‬العامة‭ (‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭) ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الأقساط‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭. ‬

وارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬46‭.‬78‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬52‭.‬31‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬12 ‭%‬ ‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭ ‬يواصل‭ ‬الصدارة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬التأمين‭ ‬للأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬يساهم‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬35 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭.‬

كما‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬بنسبة‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬38‭.‬89‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬36‭.‬06‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬فرع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬ويساهم‭ ‬بنسبة‭ ‬26 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬للفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأقساط‭ ‬الخاصة‭ ‬بفروع‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ (‬التأمين‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭) ‬ما‭ ‬مقداره‭ ‬15‭.‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬23‭.‬32‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمة‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ (‬التأمين‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭) ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬للأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬اشتراكات‭ ‬شركات‭ ‬التكافل‭ ‬46‭.‬67‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ‭ ‬41.30‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتمثل‭ ‬اشتراكات‭ ‬شركات‭ ‬التكافل‭ ‬حوالي‭ ‬31 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أقساط‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬للأشهر‭ ‬الستة‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭.‬

يجدر‭ ‬الذكر‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬المرخصة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بنهاية‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭ ‬بلغت‭ ‬21‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬و10‭ ‬فروع‭ ‬لشركات‭ ‬تأمين‭ ‬أجنبية‭ ‬تزاول‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين،‭ ‬إعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬التكافل،‭ ‬إعادة‭ ‬التكافل‭ ‬وأعمال‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬التابعة‭ ‬الخاصة‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تتكون‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬تقليدية،‭ ‬5‭ ‬شركات‭ ‬تكافل،‭ ‬وشركتين‭ ‬إعادة‭ ‬تأمين،‭ ‬وشركة‭ ‬إعادة‭ ‬تكافل،‭ ‬وشركة‭ ‬تأمين‭ ‬تابعة‭ ‬خاصة‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬تتكون‭ ‬فروع‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬تأمين‭ ‬تقليدية‭ ‬وشركة‭ ‬إعادة‭ ‬تأمين،‭ ‬كما‭ ‬يشتمل‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الوساطة‭ ‬وشركات‭ ‬خدمات‭ ‬التأمين‭ ‬المساندة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬صرحت‭ ‬عبير‭ ‬آل‭ ‬سعد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرقابة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬شهد‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نموا‭ ‬وتوسعا‭ ‬في‭ ‬الأقساط‭ ‬المحققة‭ ‬مدفوعاً‭ ‬بزيادة‭ ‬التأمين‭ ‬الصحي‭. ‬ويحتوي‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬للنمو‭ ‬والابتكار‭ ‬التكنولوجي‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تأمينية‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تتمثل‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحسين‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مبتكرة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬عبير‭ ‬آل‭ ‬سعد‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬التأميني‭ ‬والحاجة‭ ‬سيؤثران‭ ‬ايجاباً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التأميني‭ ‬ونحن‭ ‬نحث‭ ‬الشركات‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬حدود‭ ‬الممارسات‭ ‬التقليدية‭ ‬واستكشاف‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتمكن‭ ‬الشركات‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬واكتساب‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عقبت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬مراقبة‭ ‬التأمين‭ ‬إلهام‭ ‬طالب‭ ‬بقولها‭ ‬‮«‬يشهد‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬المعيار‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬ IFRS 17‮»‬‭ ‬وعدة‭ ‬مبادرات‭ ‬أخرى‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬وتحث‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬معايير‭ ‬القطاع‭ ‬وضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬للتطور‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬والاستدامة،‭ ‬لذلك‭ ‬يستعد‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬محسنة‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬الوعي‭ ‬التأميني‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬تشريعية‭ ‬ورقابية‭ ‬محفزة‮»‬‭.‬

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