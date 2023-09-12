لي وينري نائب المدير العام لشركة CMEC: بدء المرحلة الثالثة لمشروع سترة الإسكاني هذا العام

تغطية‭: ‬فاضل‭ ‬منسي

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





أكد‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬السفير‭ ‬الصيني‭ ‬لدى‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تقدر‭ ‬وتدعم‭ ‬دائما‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ،‭ ‬إذ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وقعت‭ ‬الحكومة‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحزام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لطريق‭ ‬الحرير‭ ‬ومبادرة‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬البحري‭ ‬للقرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬حاليًا‭ ‬شريكًا‭ ‬مهمًا‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬تتوافق‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وترتبط‭ ‬ارتباطا‭ ‬وثيقًا‭ ‬برؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الواردات‭ ‬إلى‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬36‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق،‭ ‬جاءت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصينية‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وشاركت‭ ‬بنشاط‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬واستثمار‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وسبل‭ ‬العيش‭ ‬مثل‭ ‬قطاعات‭ ‬الطاقة‭ ‬والإسكان‭ ‬والاتصالات‭ ‬والتصنيع،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬قدرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحرين‭. ‬وخلقت‭ ‬البحرين‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بتوسيع‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬







على‭ ‬مدى‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬أصبحت‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬منصة‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬المنفتح‭ ‬والشامل‭ ‬وتبادل‭ ‬المنفعة،‭ ‬ويعزز‭ ‬التعاون‭ ‬المربح‭ ‬للجانبين‭ ‬والمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬رحب‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬وقد‭ ‬لعبت‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬التواصل‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الترابط‭ ‬العالمي،‭ ‬وتحفيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭.‬

وحتى‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وقعت‭ ‬الصين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬وثيقة‭ ‬تعاون‭ ‬بشأن‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬مع‭ ‬151‭ ‬دولة‭ ‬و32‭ ‬منظمة‭ ‬دولية،‭ ‬تغطي‭ ‬مجالات‭ ‬الترابط‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتمويل‭ ‬والمجتمع‭ ‬والمحيطات‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬ومعيشة‭ ‬الشعوب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق،‭ ‬تم‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬ترابط‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬والمناطق‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الطريق‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر؛‭ ‬وتم‭ ‬توسيع‭ ‬تعاوننا‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬تحرير‭ ‬التجارة‭ ‬وتسهيلها‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر؛‭ ‬وأصبح‭ ‬تعاوننا‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭ ‬الصناعية‭ ‬وسلسلة‭ ‬التوريد‭ ‬أوثق‭.‬

ووفقا‭ ‬لتقرير‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬ساهمت‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بنسبة‭ ‬4.1 ‭%‬ ،‭ ‬وزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر،‭ ‬وزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬3.4 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للدول‭ ‬المنخفضة‭ ‬الدخل،‭ ‬ومن‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬زادت‭ ‬حصة‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الناشئة‭ ‬والنامية‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭.‬6 ‭%‬ ‭. ‬تشير‭ ‬تقديرات‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬ستولد‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬فوائد‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬1‭.‬6‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬للاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬1‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬ليس‭ ‬تعاونا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أيضا‭ ‬وسيلة‭ ‬مهمة‭ ‬لتحسين‭ ‬نموذج‭ ‬التنمية‭ ‬العالمية‭ ‬والحوكمة‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الصحية‭ ‬للعولمة‭ ‬الاقتصادية‭. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬تعاون‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬منصة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬لاستكشاف‭ ‬نموذج‭ ‬جديد‭ ‬للحوكمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭. ‬إنه‭ ‬مفتوح،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬لديها‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المشتركة‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭. ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬فهي‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والثقافة‭ ‬وما‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭. ‬لا‭ ‬تؤمن‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬أبدًا‭ ‬بوجود‭ ‬مسار‭ ‬تنمية‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولكنها‭ ‬تؤكد‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬اختيار‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬المناسب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ظروفها‭ ‬الخاصة‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬سيعقد‭ ‬منتدى‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬الثالث‭ ‬للتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬وستغتنم‭ ‬الصين‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬كفرصة‭ ‬لتقييم‭ ‬ما‭ ‬حققناه‭ ‬ورسم‭ ‬المسار‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وتوجيه‭ ‬التقدم‭ ‬المستمر‭ ‬للتعاون‭ ‬العالي‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭. ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق،‭ ‬لفتح‭ ‬فصل‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الجديد‭ ‬لطريق‭ ‬الحرير‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالمنفعة‭ ‬المتبادلة‭ ‬والنتائج‭ ‬المربحة‭ ‬للجانبين‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والصداقة‭ ‬والتقارب‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والتعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعلم‭ ‬بين‭ ‬الحضارات‭.‬

واختتم‭ ‬قائلا‭: ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬وبناء‭ ‬التوافق‭. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬فصل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬النشطة‭ ‬وأعمال‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬البلدان،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التواصل‭ ‬الصادق‭ ‬والتعاون‭ ‬العملي‭ ‬بين‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬بصداقتنا‭ ‬وروح‭ ‬طريق‭ ‬الحرير،‭ ‬لتوضيح‭ ‬طريق‭ ‬الرخاء‭ ‬والانفتاح‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬بقوة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬العالي‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين‭.‬

وكشف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬موعد‭ ‬تسيير‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تنطلق‭ ‬الرحلات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وخلال‭ ‬جولة‭ ‬نظمتها‭ ‬السفارة‭ ‬الصينية‭ ‬للصحف‭ ‬المحلية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ CMEC ‭ ‬المنفذة‭ ‬لمشروع‭ ‬إسكان‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬وينري‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬ CMEC ‭ ‬إن‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سترة‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬تنفيذه‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمشروع‭ ‬تبلغ‭ ‬720‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2800‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭.. ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يصادف‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬الصين،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يصادف‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬لتسليم‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬الإسكان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بشرق‭ ‬سترة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬تعاون‭ ‬البحرين‭ ‬والصين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬وتطوير‭ ‬الطاقة،‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والتبادلات‭ ‬الثقافية،‭ ‬وأن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المجالات‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬للشركات‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.. ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2021،‭ ‬وسيتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬1077‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭.‬

وعن‭ ‬مميزات‭ ‬المشروع،‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬وينري‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬ CMEC ‭ ‬إنه‭ ‬ابتكر‭ ‬طريقة‭ ‬التمويل،‭ ‬وحل‭ ‬مشكلة‭ ‬التمويل‭ ‬بسهولة‭ ‬وسرعة،‭ ‬ووضع‭ ‬الأساس‭ ‬لنجاح‭ ‬المشروع‭.‬

كما‭ ‬أدى‭ ‬التوطين‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬محلية‭ ‬وفوائد‭ ‬اجتماعية‭ ‬وضمان‭ ‬التنفيذ‭ ‬السلس‭ ‬للمشروع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬الوبائي‭.‬

إدخال‭ ‬تقنية‭ ‬ BIM ‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬يعزز‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والتكلفة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬البناء‭ ‬العلمي،‭ ‬يتم‭ ‬تقصير‭ ‬فترة‭ ‬البناء‭ ‬مقارنة‭ ‬بالطرق‭ ‬التقليدية،‭ ‬ويتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المحدد‭.‬

الجودة‭ ‬العالية‭ ‬لتزويد‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بخدمات‭ ‬هندسية‭ ‬جديرة‭ ‬بالثقة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المعيشية‭ ‬للشعب‭ ‬البحريني‭.. ‬مختتما‭ ‬بأن‭ ‬مبادرة‭ ‬الحزام‭ ‬والطريق‭ ‬أتاحت‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬للبحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬كما‭ ‬أحدثت‭ ‬تأثيرًا‭ ‬عميقًا‭ ‬وتغييرات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬ستواصل CMEC ‭ ‬تعميق‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬والطريق‮»‬‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬التشاور‭ ‬المكثف‭ ‬والمساهمة‭ ‬المشتركة‭ ‬والمنافع‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحلية،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الودي‭ ‬والرخاء‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

















