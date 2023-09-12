بوتين يعرب عن تعازيه في ضحايا الفيضانات في ليبيا
التاريخ
9/12/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.
ونشر الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الواسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلدكم".
وأضاف: "يرجى نقل كلمات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم. نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".
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