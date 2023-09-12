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بوتين يعرب عن تعازيه في ضحايا الفيضانات في ليبيا

9/12/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.
ونشر الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الواسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلدكم".

وأضاف: "يرجى نقل كلمات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم. نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة".

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