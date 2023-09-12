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طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

9/12/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - في ظل تعرض المنطقة لموجات الغبار والاتربة الناتجة عن الاعصار دانيال والتي من المتوقع ان تتعرض لها أجزاء كبيرة من المملكة بحسب ما اعلنته الارصاد الجوية ،حذر استشاري الامراض الصدرية والحساسية الدكتور محمد حسن الطراونة من هذه الموجات التي ستزيد من نشاط الفيروسات التنفسية .
وتابع ان للعواصف الرملية تأثير سيء على صحة الإنسان لا سيما الذين يعانون من أزمات تنفسية من الصغار والكبار، حيث يؤدي استنشاق الغبار والأتربة إلى حدوث صعوبة في التنفس نتيجة لتهيج القصبات الهوائية ومن ثم الشعور بضيق التنفس.
أما بالحديث عن التأثيرات الصحية السريعة والمباشرة لعواصف الغبار الرملية قال الطراونة " أن هناك تأثير سلبي للعواصف الرملية على الجهاز التنفسي بشكل مباشر وخصوصاً للذين يعانون من أمراض تنفسية مُزمنة مثل أمراض الربو وحساسية الجيوب الأنفية والإنسداد القصبي المُزمن، فعند التعرض بشكل مباشر لهذه الأتربة تؤدي في تهيج في الأغشية المخاطية في المجار التنفسية مما يؤدي إلى إنتكاسة في حالتهم المرضية.
وينصح الطراونة من يعاني مثل هذه الأمراض بعدم مغادرة المنزل في هكذا أحوال جوية وإذا اضطروا للخروج من المنزل دعا إلى إرتداء الكمامة الواقية التي تقي من الغبار وأيضا إغلاق منافذ المركبات وإغلاق منافذ المنازل حتى لا تتراكم الاتربة والغبار داخل المنازل وداخل المركبات ما يؤدي إلى إستنشاقها وبالتالي إنتكاسات في الحالات المرضية.
ويشير الطراونة انه قد يتأثر أيضا الأشخاص الأصحاء بمثل العواصف الرملية عند التعرض لكميات كبيرة من الأتربة ما قد يؤدي إلى السعال والعطس و إحمرار في العينين وغيرها من الأعراض الناتجة عن التعرض المباشر لكميات كبيرة من الغبار والأتربة .

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