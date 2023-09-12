Tuesday, 12 September 2023 11:51 GMT

طائرات عسكرية مصرية تقلع نحو ليبيا

9/12/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أعلنت القوات المسلحة المصرية إقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.
وتشمل المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطقم للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة، ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.
يأتي ذلك بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

MENAFN12092023000208011052ID1107055529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث