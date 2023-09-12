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الصورة الأولى لتنكيس علم مصر حدادا على سقوط مئات الضحايا في المغرب وليبيا

9/12/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام.

وجاء تنكيس العلم تنفيذا لقرار الرئاسة المصرية بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا.
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدد من قادة القوات المسلحة من أجل بحث سبل تقديم العون والمساعدة إلى الأشقاء في المغرب وليبيا، إثر الكوارث الإنسانية التي تعرضوا لها.
ووجه الرئيس السيسي، القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية، ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في المغرب وليبيا، حيث يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية.

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