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لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

9/12/2023 3:12:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، عددا من ممثلي الجمعيات الخيرية، والقطاع النسوي، وأعضاء من المراكز الشبابية بالمحافظة، ضمن لقاء حواري، عُقد اليوم الثلاثاء، تناول قضايا عدة.
وأكد الشورة، أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تشكل خرقا للقانون، وسببا في إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين، وإرباك الحياة اليومية للمواطنين.
كما استعرض القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي، وكذلك أهمية المشاركة السياسية لقطاعات الشباب والمرأة في المرحلة المقبلة.

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