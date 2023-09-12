رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن بدء تحقيق رسمي لعزل بايدن



وأكد المتحدث باسم مجلس النواب أن المشرعين الأمريكيين جمعوا ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن بايدن كذب على الأمريكيين فيما يتعلق بأنه لم يكن يعرف شيئا عن أعمال أفراد عائلته.



ونفى بايدن في وقت سابق أي علاقة له بأعمال نجله، هانتر بايدن، بعد التصريحات التي أدلى بها الشريك في أعمال هانتر بايدن، أمام الكونغرس الأمريكي مؤخرا. وقال إن بايدن شارك في محادثات لابنه أكثر من مرة خلال الفترة التي كانت يتولى فيها منصب نائب الرئيس الأمريكي، حسب قوله.

وتقول لجنة الرقابة بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي إن هانتر بايدن اتصل هاتفيا بوالده، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، على الأقل اثنتي عشرة مرة مع شركائه الأجانب، بمن فيهم كبار مديري شركة الطاقة الأوكرانية Burisma، فيما يؤكد البيت الأبيض أن بايدن الأب لم يشارك أبدا في أعمال ابنه.

قالت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إن الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أنها حتى تلك اللحظة ستكون ضد الاتفاق على ميزانية الحكومة.