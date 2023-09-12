الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية في بلدة أوبيتني بجمهورية دونيتسك
التاريخ
9/12/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجمات أوكرانية في بلدة أوبيتني بجمهورية دونيتسك وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة.
وقالت الوزارة إن وحدات من القوات الروسية تمكنت من صد محاولات هجومية للجيش الأوكراني بشكل فعال وحافظت على مواقعها في بلدة أوبيتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت أن قوات كييف تحاول باستمرار اختراق الدفاعات، لكنها تفشل وتتكبد خسائر فادحة في هجماتها.
وأضافت: "يكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة على الفور تحركات المسلحين، وبعد ذلك تقصف المدفعية مجموعات العدو المهاجمة".
وأعلن أوليغ سيسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، أن عدد حالات فرار الأوكرانيين الذين تم إرسالهم إلى خط المواجهة بالقوة، ازداد كثيرا.
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