الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال

الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال
التاريخ
9/12/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نحو 48 ساعة فقط على موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر، إذ سيقل تأثيرها تدريجيا بدءا من غد الأربعاء.
وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الخميس المقبل.
وأوضحت الأرصاد الجوية، وفقا لبيان تفصيلي صادر عنها، أن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر سيكون يوم الخميس المقبل، حيث تتراجع حدة العاصفة، وامتداد تأثيرها على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية بسرعات لا تزيد على 25 كم في الساعة، كما يعود الطقس المشمس على جميع الأنحاء، واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد.
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