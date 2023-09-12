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الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال

9/12/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نحو 48 ساعة فقط على موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر، إذ سيقل تأثيرها تدريجيا بدءا من غد الأربعاء.

وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية في جميع أنحاء الجمهورية بدءا من الخميس المقبل.
وأوضحت الأرصاد الجوية، وفقا لبيان تفصيلي صادر عنها، أن موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر سيكون يوم الخميس المقبل، حيث تتراجع حدة العاصفة، وامتداد تأثيرها على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية بسرعات لا تزيد على 25 كم في الساعة، كما يعود الطقس المشمس على جميع الأنحاء، واستمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة بدءا من شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد.

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