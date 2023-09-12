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اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

9/12/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الأردنية التشيكية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.
وناقش الجانبان، عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل بالإضافة الى السياحة.
وأكد الشمالي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة التشيك في العديد من المجالات التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية والتأثيرات التي تنتج عنها.

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