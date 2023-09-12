اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
التاريخ
9/12/2023 3:12:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة الأردنية التشيكية المشتركة اجتماعات دورتها الثانية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.
وناقش الجانبان، عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين أهمها التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الدفاعية والصحة والمياه والزراعة والنقل بالإضافة الى السياحة.
وأكد الشمالي أن الأردن يولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع دولة التشيك في العديد من المجالات التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية والتأثيرات التي تنتج عنها.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN12092023000208011052ID1107055521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.