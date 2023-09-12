وسائل إعلام: زيلينسكي أصيب بالهستيريا بسبب قمة مجموعة العشرين
التاريخ
9/12/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "ريبيليون" بأنه بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين، بدأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يدرك أنه سيفقد جميع حلفائه قريبا.
وقالت الصحيفة: "تعترف أوكرانيا بالعزلة المتزايدة على خلفية الدعوات لبدء المفاوضات ووقف العمليات العسكرية التي ليس للقوات الأوكرانية أي فرصة للنجاح فيها. ومن هنا جاءت هستيريا زيلينسكي، الذي في غضون أيام قليلة سجل على حائط الأعداء البابا والصين والآن جميع دول مجموعة العشرين".
ولم يذكر البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين دعم أوكرانيا، كما كانت الحال في وثيقة العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا تسبب في رد فعل غاضب من نظام كييف.
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