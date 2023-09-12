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وسائل إعلام: زيلينسكي أصيب بالهستيريا بسبب قمة مجموعة العشرين

9/12/2023 3:12:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "ريبيليون" بأنه بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين، بدأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يدرك أنه سيفقد جميع حلفائه قريبا.
وقالت الصحيفة: "تعترف أوكرانيا بالعزلة المتزايدة على خلفية الدعوات لبدء المفاوضات ووقف العمليات العسكرية التي ليس للقوات الأوكرانية أي فرصة للنجاح فيها. ومن هنا جاءت هستيريا زيلينسكي، الذي في غضون أيام قليلة سجل على حائط الأعداء البابا والصين والآن جميع دول مجموعة العشرين".

ولم يذكر البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين دعم أوكرانيا، كما كانت الحال في وثيقة العام الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا تسبب في رد فعل غاضب من نظام كييف.

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