المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال

وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن الملك قام بعد ظهر يوم الثلاثاء بزيارة للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش حيث تفقد الحالة الصحية لمصابي الزلزال الذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.

وأضافت أن الملك زار مصلحتي الإنعاش واستشفاء متضرري الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وأشارت إلى أن الملك تبرع بالدم في التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية وتعبر عن تضامنه الكامل وعطفه على المصابين والعائلات المكلومة.