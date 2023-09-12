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أسعار الذهب عالمياً تهبط بقوة لأدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوعين

9/12/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هبطت أسعار الذهب الفورية والآجلة عالمياً بشكل واضح، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية بما يقرب 0.51% لتصل إلى 1912.50 دولارا للأوقية، علاوة على تراجع ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة تسليم بحوالي 0.65% إلى 1,934.45 دولارا للأوقية.


وساهم في تعزيز المسار الهبوطي لتحركات الذهب عدة أسباب أبرزها، ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث ساهم صعود الدولار الأمريكي بتداولات سوق العملات في تعزيز الضغوط الهبوطية لتحركات أسعار الذهب، إلى جانب انحسار مخاوف النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن وأن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات كبيرة وأن أساسيات التحسن على المدى الطويل لم تتغير.




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