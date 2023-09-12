

وساهم في تعزيز المسار الهبوطي لتحركات الذهب عدة أسباب أبرزها، ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث ساهم صعود الدولار الأمريكي بتداولات سوق العملات في تعزيز الضغوط الهبوطية لتحركات أسعار الذهب، إلى جانب انحسار مخاوف النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن صرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم بأن وأن الاقتصاد الصيني يتمتع بإمكانات كبيرة وأن أساسيات التحسن على المدى الطويل لم تتغير.







