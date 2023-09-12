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10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي

9/12/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار.
وبينت أرقام البنك، أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3.651.0 مليون دينار ، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4.503.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت41.9%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3.756.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%.
في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته 16.1%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار .

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