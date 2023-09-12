10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي

10.8 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر آب الماضي
التاريخ
9/12/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آب من عام 2023 نمواً نسبته 10.8%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 646.2 مليون دينار.
وبينت أرقام البنك، أنه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات أن الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 41.3% بتسجيله لما قيمته 3.651.0 مليون دينار ، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى4.503.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت41.9%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 3.756.5 آلاف سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5%.
في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3%.
وتشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آب من عام 2023 بما نسبته 16.1%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 142.2 مليون دينار .
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