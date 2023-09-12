أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر 2022

وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.89% إلى 88.94 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.62% إلى 92.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". وجاء الارتفاع بعد تقرير لمنظمة "أوبك" أظهر انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتسجل 2.779 مليار برميل في شهر يوليو 2023.

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