أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر 2022

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر 2022
التاريخ
9/12/2023 3:12:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد مزيج "برنت" فوق مستوى 92 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى منذ 17 نوفمبر 2022.
وبحلول الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.89% إلى 88.94 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.62% إلى 92.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وجاء الارتفاع بعد تقرير لمنظمة "أوبك" أظهر انخفاض مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتسجل 2.779 مليار برميل في شهر يوليو 2023.
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