وذكرت الصحيفة أن قيمة النفط المورد من الهند إلى ألمانيا ارتفعت من 37 مليون يورو العام الماضي إلى 451 مليون يورو عام 2023.

وأظهرت إحصائيات الجمارك البرازيلية في وقت سابق أن روسيا زادت في أغسطس من صادرات منتجاتها النفطية إلى البرازيل إلى 920 ألف طن، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن أقرب منافسيها الولايات المتحدة.