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مشتريات ألمانيا من النفط الروسي ترتفع 12 ضعفا خلال العام الجاري

9/12/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن إحصائيات رسمية أن السلطات الألمانية زادت في مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا.
وأشارت إلى أن ألمانيا تشتري الوقود من الهند، التي بدورها تشتري النفط الخام من روسيا.

وذكرت الصحيفة أن قيمة النفط المورد من الهند إلى ألمانيا ارتفعت من 37 مليون يورو العام الماضي إلى 451 مليون يورو عام 2023.
وأظهرت إحصائيات الجمارك البرازيلية في وقت سابق أن روسيا زادت في أغسطس من صادرات منتجاتها النفطية إلى البرازيل إلى 920 ألف طن، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن أقرب منافسيها الولايات المتحدة.

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