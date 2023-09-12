مشتريات ألمانيا من النفط الروسي ترتفع 12 ضعفا خلال العام الجاري
التاريخ
9/12/2023 3:12:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن إحصائيات رسمية أن السلطات الألمانية زادت في مشترياتها من النفط الروسي عبر الهند بـ12 ضعفا.
وأشارت إلى أن ألمانيا تشتري الوقود من الهند، التي بدورها تشتري النفط الخام من روسيا.
وذكرت الصحيفة أن قيمة النفط المورد من الهند إلى ألمانيا ارتفعت من 37 مليون يورو العام الماضي إلى 451 مليون يورو عام 2023.
وأظهرت إحصائيات الجمارك البرازيلية في وقت سابق أن روسيا زادت في أغسطس من صادرات منتجاتها النفطية إلى البرازيل إلى 920 ألف طن، وهو ما يزيد بثلاث مرات عن أقرب منافسيها الولايات المتحدة.
MENAFN12092023000208011052ID1107055512
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.