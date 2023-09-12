(معبد المدينة) .. افتتاح كازينو بطراز إسلامي في شيكاغو - فيديو
التاريخ
9/12/2023 3:06:44 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
خاص
افتتح قبل 3 ايام في شيكاغو كازينو بطراز إسلامي وعربي ويحمل اسما عربيا وهو معبد المدينة.
وقالت تقارير أميركية ان الكازينو يعتبر الأول في شيكاغو بعد 3 عقود من المحاولات لأخذ التراخيص لإنشاء كازينو في المدينة، وتجاوزت تكلفته 2 مليار دينار.
واثار الكازينو حفيظة المسلمين في الولايات المتحدة ، حيث يحمل اسما عربيا ، وبني بطابع إسلامي عربي ، وزين بآيات من القرآن الكريم كتبت باللغة العربية، بالإضافة الى تقديمه الخمور ولعب القمار المحرمين في الدين الاسلامي.
وتاليا تقرير حول الكازينو الجديد :
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