افتتح قبل 3 ايام في شيكاغو كازينو بطراز إسلامي وعربي ويحمل اسما عربيا وهو معبد المدينة.

وقالت تقارير أميركية ان الكازينو يعتبر الأول في شيكاغو بعد 3 عقود من المحاولات لأخذ التراخيص لإنشاء كازينو في المدينة، وتجاوزت تكلفته 2 مليار دينار.

واثار الكازينو حفيظة المسلمين في الولايات المتحدة ، حيث يحمل اسما عربيا ، وبني بطابع إسلامي عربي ، وزين بآيات من القرآن الكريم كتبت باللغة العربية، بالإضافة الى تقديمه الخمور ولعب القمار المحرمين في الدين الاسلامي.

وتاليا تقرير حول الكازينو الجديد :



