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(معبد المدينة) .. افتتاح كازينو بطراز إسلامي في شيكاغو - فيديو

9/12/2023 3:06:44 PM

(MENAFN- Khaberni) خبرني -
خاص

افتتح قبل 3 ايام في شيكاغو كازينو بطراز إسلامي وعربي ويحمل اسما عربيا وهو معبد المدينة.

وقالت تقارير أميركية ان الكازينو يعتبر الأول في شيكاغو بعد 3 عقود من المحاولات لأخذ التراخيص لإنشاء كازينو في المدينة، وتجاوزت تكلفته 2 مليار دينار.

واثار الكازينو حفيظة المسلمين في الولايات المتحدة ، حيث يحمل اسما عربيا ، وبني بطابع إسلامي عربي ، وزين بآيات من القرآن الكريم كتبت باللغة العربية، بالإضافة الى تقديمه الخمور ولعب القمار المحرمين في الدين الاسلامي.

وتاليا تقرير حول الكازينو الجديد :


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